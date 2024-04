Samsung Galaxy S25 ultra: wieder so groß wie das Galaxy S20

Samsung wird in diesem Jahr das Display beim Samsung Galaxy S25 ultra etwas größer machen. Laut aktuellen wird Leaks wird das Display bei einer Diagonale von 6,9 Zoll liegen. Im letzten Jahr beim Samsung Galaxy S24 Ultra waren es noch 6,8 Zoll gewesen und damit werden die Geräte geringfügig kleiner. Das ist ein interessanter Schritt, denn bereits das Samsung Galaxy S20 ultra hatte eine Größe von 6,9 Zoll und damit kehrt das Unternehmen zu den Anfängen des neuen Designs der Modelle zurück.

Bei Saminsider schreibt man dazu:

Ice Universe soll diese Entwicklung in einem angeblichen Beitrag auf der chinesischen Mikroblogging-Seite Weibo anhand eines übersetzten Screenshots bestätigt haben (via @negativeonehero auf X/Twitter). Genau genommen ist das Galaxy S25 Ultra damit das erste Samsung-Flaggschiff mit einem 6,9-Zoll-Display seit dem Galaxy Note 20 Ultra vom August 2020, das das Ende der Note-Serie markierte. Sogar das Galaxy S20 Ultra von Anfang 2020 verfügte über ein 6,9-Zoll-Display, sodass Samsung diese Displaygröße nächstes Jahr faktisch zurückbringt, allerdings mit einem Flachbildschirm anstelle der gebogenen Bildschirme in der Vergangenheit.

Interessant ist dabei auch der Hinweis auf das flache Display. Samsung wird also wohl beim Samsung Galaxy S25 ultra auch in diesem Jahr nicht auf abgerundete Ränder setzen – Fans dieser Technik müssen also zu anderen Modellen greifen.

Generell größeres Display bei der S25-Serie erwartet

Der Trend bei den Smartphones scheint wieder zu etwas größeren Display zu geben. Apple wird wohl beim iPhone 16 auf größere Display setzen und auch für Samsung gibt es Hinweise, dass die Smartphones etwas mehr Bildschirm mitbringen werden. Konkret soll das Display bei der normalen Version 6,36 Zoll groß werden. In diesem Jahr haben die Modelle ein 6,2 Zoll Display.

Mercedes Design soll neuen Wind für die Serie bringen

In den letzten Wochen gab es immer wieder Hinweise, das Samsung bei der Galaxy S25 Serie in 2025 das Design deutlich überarbeiten wird. Nun wurde es konkreter, den angeblich soll Hubert H. Lee für die Designänderungen sorgen. Lee war Ende 2022 zu Samsung gestoßen und scheint nun mit dieser neuen Aufgabe betraut worden zu sein.

Es wird daher spannend zu sehen, wann es erste Hinweise zum neuen Design gibt und was Samsung für 2025 und die Jahre danach plant. Das aktuell Design der S-Modelle ist mittlerweile auch einige Jahre als und wird auch von den preiswerteren Modelle adaptiert. Eine neue eigenständige Formsprache für die Topmodelle wäre daher durchaus zu begrüßen.

Zuletzt aktualisiert: 15. April 2024