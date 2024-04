Apple: sehr schlechte Verkaufszahlen in China

Der Smartphone Markt in China konnte sich in den ersten beiden Monaten 2024 erholen. Die Verkaufszahlen stiegen nach den Zahlen von IDC im Januar und im Februar im Vergleich zu den (wirklich schlechten) Zahlen aus dem Vorjahr um 5,8 Prozent an. Das ist nach den schwachen Verkäufe 2023 eine gute Nachricht.

Allerdings war es vor allem der Android Bereich der zulegen konnte. Es wurden fast 10 Prozent mehr Android Geräte verkauft – vor allem vivo und Huawei konnten zulegen.

Apple dagegen muss gegen den Trend in China mit schlechten Verkaufszahlen kämpfen. Das Unternehmen hat in den ersten beiden Monaten 2024 ca. 11,2 Prozent weniger Geräte verkaufen können und kann daher vom Wachstum des Marktes allgemein nicht profitieren. Das Unternehmen hatte versucht, mit günstigeren Preisen die Verkäufe anzukurbeln, aber das scheint nicht funktioniert zu haben. Daher rutscht Apple auch auf Platz 3 bei den Marktanteilen in 2024 und liegt hinter vivo und Huawei.

Der Markt in China hat allerdings eine gewissen eigenen Dynamit und daher bleibt offen, ob sich diese Zahlen auch global so wiederfinden werden. Generell scheint Apple aber vor allem in China ein Problem zu haben und es bleibt offen, wie das Unternehmen damit umgehen wird.

Zuletzt aktualisiert: 14. April 2024