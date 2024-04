Apple: Nach schlechten Zahlen in China nun auch Absatzschwäche weltweit

Die Analysten von IDC haben neue Zahlen zum Smartphone-Verkauf im ersten Quartal 2024 vorgelegt und es bestätigt sind, dass vor allem Apple aktuell ein Problem hat. Das Unternehmen musste bereits in China mit Absatzrückgängen kämpfen und das zeigt sich nun auch im internationalen Bereich. Apple verkauft fast 10 Prozent weniger Geräte als im letzten Jahr und das obwohl die meisten anderen Anbieter ein Wachstum verzeichnen können. Insgesamt gingen weltweit in den ersten 3 Monaten 2024 etwa 5 Millionen iPhone weniger über den Ladentisch als 2023.

„Der Smartphone-Markt geht gestärkt und verändert aus den Turbulenzen der letzten zwei Jahre hervor“, sagte Nabila Popal, Forschungsdirektorin beim Worldwide Tracker-Team von IDC. „Erstens sehen wir weiterhin einen Anstieg des Werts und der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs), da Verbraucher sich für teurere Geräte entscheiden, weil sie wissen, dass sie ihre Geräte länger behalten werden. Zweitens gibt es eine Machtverschiebung unter den Top-5-Unternehmen, was wahrscheinlich der Fall sein wird.“ Während die Marktteilnehmer ihre Strategien in einer Welt nach der Erholung anpassen, erholt sich Xiaomi stark von den großen Rückgängen der letzten zwei Jahre und Transsion entwickelt sich zu einer stabilen Präsenz in den Top 5 mit aggressivem Wachstum auf den internationalen Märkten. Während die Top-2-Player im ersten Quartal beide ein negatives Wachstum verzeichneten, scheint Samsung insgesamt in einer stärkeren Position zu sein als in den letzten Quartalen.“

Company 1Q24 Shipments 1Q24 Market Share 1Q23 Shipments 1Q23 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 60.1 20.8% 60.5 22.5% -0.7% 2. Apple 50.1 17.3% 55.4 20.7% -9.6% 3. Xiaomi 40.8 14.1% 30.5 11.4% 33.8% 4. Transsion 28.5 9.9% 15.4 5.7% 84.9% 5. OPPO 25.2 8.7% 27.6 10.3% -8.5% Others 84.7 29.3% 79.0 29.4% 7.2% Total 289.4 100.0% 268.5 100.0% 7.8% Source: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, April 15, 2024 Samsung kann vom Aufschwung der anderen Marken im ersten Quartal auch nicht direkt profitieren, aber das Unternehmen kann die Verkaufszahlen zumindest weitgehend stabil halten. Damit hat das Unternehmen den ersten Platz bei den Marktanteilen zumindest im 1. Quartal von Apple zurückerobert. Bleibt abzuwarten, ob es im laufenden Jahr so weiter gehen wird.