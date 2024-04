Doch keine Gemini 1.0 Ultra Premium Version – OnePlus rudert zurück

Vor einigen Tagen hatte OnePlus angekündigt, dass man beim zukünftigen Modellen wohl auf die Premium-KI Gemini Ultra von Google setzen möchte. Das war ein interessanter Schritt, denn diese KI hat bisher noch kein anderer Hersteller. Allerdings ist das Unternehmen jetzt zurück gerudert und hat die ursprüngliche Meldung in Teilen zurück genommen.

In einem Statement an financialexpress.com heißt es:

Wir möchten eine Korrektur zu unserer aktuellen Pressemitteilung zur Zusammenarbeit zwischen Google und OnePlus vornehmen. In der Pressemitteilung wurde fälschlicherweise das Debüt des „Gemini Ultra Large Model“ auf Smartphones erwähnt. Die korrekten Informationen besagen, dass Google und OnePlus sich zusammengetan haben, um die „Gemini-Modelle“ auf Smartphones einzuführen, die versprechen, revolutionäre KI-Erlebnisse auf mobile Geräte zu bringen.

Daher wird es also doch keine Gemini Ultra KI für OPPO und OnePlus geben. Stattdessen setzt das Unternehmen auf die normalen Gemini LLM Modellen und wahrscheinlich in erster Linie auf Gemini Nano – also die kleinste KI Version, die auch ohne Internet auf Smartphones lauffähig ist.

Die kommenden OnePlus 13 Modelle werden daher also KI Unterstützung bekommen. Das Unternehmen zieht damit mit Samsung gleich, aber überholt die Galaxy S24 nicht. Dazu bleibt abzuwarten, welche Funktionen OnePlus dann mit KI Unterstützung anbieten wird.

Das gleiche gilt für OPPO, denn wahrscheinlich wird das Unternehmen auf die gleichen System wie OnePlus zurückgreifen, wenn es um KI geht. Daher wird auch bei OPPO spannend, was zukünftig an Features per KI angeboten wird.

Zuletzt aktualisiert: 16. April 2024