nubia Z60 Ultra Photographer Edition vorgestellt

nubia hat mit dem neuen Z60 Ultra in der Photographer Edition ein Kamera-Smartphone vorgestellt, dessen Rückseite mit dem großen Objektiv bereits deutlich macht, dass es hier in erster Linie um Fotos und Aufnahmen geht. Dazu gibt es den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 für die Power und eine IP68 Schutzklasse, damit man die Geräte auch Outdoor in schwieriger Umgebung als Kamera einsetzen kann.

Nubia schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Das elegant gefertigte und sorgfältig gestaltete Nubia Z60 Ultra Photographer Edition ist mehr als nur ein Gerät. Es ist eine Erweiterung Ihrer kreativen Vision. Es übernimmt das ursprüngliche Vintage-Klassiker-Kameradesign und das einzigartige Glas mit Lederstruktur und sorgt in Kombination mit der Under-Display-Kamera-Technologie der fünften Generation für ein Erscheinungsbild und eine Bildleistung auf Flaggschiff-Niveau. Dieser sorgfältige Designansatz verstärkt seinen visuellen Reiz und hebt das Gerät auf ein neues Niveau der Raffinesse. Jedes Element vereint modernste Technologie und dauerhafte Eleganz und ist sorgfältig gefertigt, um atemberaubende Bilder hervorzurufen. Mit unübertroffenen Funktionen und raffinierter Ästhetik ist es der ultimative Partner für die Verewigung unvergesslicher Momente im Leben.

Die Kameradetails sehen entsprechend sehr interessant aus:

35mm Hauptkamera, 50MP, IMX800 Sensor, 1G+6P, Blende f/1.59, OIS

18mm Weitwinkelkamera: 50MP Blende f/1.8 AF OIS

85mm Teleobjektivkamera: 64MP OIS

Die neuen Geräten sollen auch in Europa mit Ausnahmen von UK erhältlich sein. Daher ist auch Deutschland hier mit eingeschlossen und man kann auf de Webseite des Unternehmen die Modelle bereits vorbestellen. Der Preis liegt dabei bei 899 Dollar und die Auslieferung soll ab 30. April erfolgen.

Zuletzt aktualisiert: 16. April 2024