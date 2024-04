Google Pixel 9: neuer Name & ein weiteres Modell

Google plant für dieses Jahr einige größere Umstellungen bei den Pixel 9 Modellen und das betrifft sowohl den Namen als auch die Zahl der Modelle. Mit dem Pixel 9 Pro XL wird es ein weiteres Modell der Serie geben und das Pixel Fold 2 wird wohl unter dem Namen Pixel 9 Pro Fold auf den Markt kommen. Damit schafft das Unternehmen eine einheitliche Namensgebung bei den Modellen, macht aber gleichzeitig wird damit auch die Unterscheidung schwieriger.

Die 9er Serie der Pixel Modelle soll dann wie folgt aufgestellt sein:

Ein Pixel Ultra scheint damit auch endgültig vom Tisch. Es gab Gerüchte, dass auch Google auf ein Ultra-Modell bei der Pixel Serie setzen wird, aber das scheint sich damit nicht bestätigt zu haben.

Bei Androidauthority schreibt man dazu:

Google hat bisher nur zwei Telefone in seiner Flaggschiff-Reihe auf den Markt gebracht. Dies ist seit der ersten Pixel-Generation im Jahr 2016 der Fall, aber es ist seit einiger Zeit bekannt, dass sich dies mit der Einführung eines kleineren Pro-Geräts in die kommende Pixel-9-Reihe ändert.

Dank eines Google-Insiders hat Android Authority jedoch erfahren, dass es in diesem Herbst möglicherweise ein viertes Pixel 9-Gerät geben wird, was wir nicht erwartet hatten. Das nächste faltbare Telefon von Google scheint ebenfalls in der Produktpalette zu sein.