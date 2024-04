Samsung Galaxy S24 ultra: Kratzer am Titanium-Rahmen verärgern die Nutzer

Es gibt wieder Probleme mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Diesmal berichten Nutzer davon, dass die Nutzung des originalen Samsung Case für kleine Kratzer am Rahmen gesorgt hat. Das scheint aber nicht nur ein Problem mit dem Samsung Case zu sein, sondern generell vorzukommen, wenn man eine Hülle mit den Geräten nutzt. Sobald kleinere Partikel zwischen Hülle und Galaxy S24 geraten, kann es sein, dass diese den Titanium-Rahmen beschädigen und dopt kleine Kratzer hinterlassen.

Es sieht dabei eher so aus, als wäre nicht der Titanium-Rahmen selbst das Problem, sondern eher die Beschichtung des Rahmens. Diese ist wohl sehr empfindlich und daher kommt es bereits bei kleineren Fremdnkörpern, die auf die Beschichtung drücken zu Abreibungen.

Samsung selbst hat noch nicht reagiert, in den Fachgeschäften scheint man das Problem so auch noch nicht zu kennen. Bei Reddit berichtet ein Nutzer davon, dass ihm im Fachhandel gesagt wurde, das so ein Schaden nicht durch eine normale Nutzung vorkommen könnte. Das scheint bei den meisten Nutzern des Samsung Galaxy S24 auch der Fall zu sein, denn viele Geräte werden auch mit Case eingesetzt ohne das es bisher Beschädigungen gab. Generell scheint aber der Rahmen der Geräte recht anfällig für Kratzer, so dass man die Hülle immer mal kontrollieren sollte um kleinere Fremdkörper möglichst schnell zu entfernen.

Zuletzt aktualisiert: 17. April 2024