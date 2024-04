Kaufratgeber – so spart man beim Handykauf

Wer vor der Überlegung steht, sich ein neues Handy zu kaufen, befindet sich vor einer großen Herausforderung. Schließlich ist der Markt riesig und Unterschiede gibt es nicht nur in der Hardware, sondern auch in den Betriebssystemen. Soll es Android, iOS oder doch ein Exotisches sein? Wie viel Speicherplatz wird benötigt und wie sieht es mit der Kamera aus? Auf dem Markt tummeln sich mehrere Hundert Handys. Obendrauf gibt es auch noch riesige Preisdifferenzen. Wir schildern, welche Kriterien beim Handykauf zu beachten sind und wie ein preiswertes Smartphone gefunden wird.

Mit Deals und Sales beim Handykauf sparen

Zu bestimmten Aktionen können echte Schnäppchen gemacht werden. So gibt es unter anderem den Black Friday oder die Cyberweek, bei denen massenhaft Rabatte winken. Das bedeutet, dass zur Black Week im November die Preise deutlich sinken. Rund ein Drittel kann man dann sparen, wenn nicht im Oktober gekauft wird. Die Hersteller selbst bieten in der Regel ebenfalls Rabattaktionen und einmal im Jahr Pre-Sales.

Meistens ist dies dann, wenn die Handyhersteller ihre neuesten Modelle vorstellen. Bei Samsung ist finden solche Aktionen meistens im Januar oder Februar statt. Dahingegen bringen Xiaomi und Google ihre Flaggschiffe nach Bedarf heraus und es gibt keinerlei zeitliche Vorgaben. Häufig gibt es in diesem Rahmen tolle Angebote wie kostenlose Kopfhörer oder gratis einen doppelt so großen Speicher.

Zu diesen Zeiten sind übrigens die Vorgängermodelle in der Regel deutlich günstiger. Apple bringt seine neuesten Geräte nach unseren Erfahrungen im September heraus. Manchmal ist es auch günstiger, in einem anderen Land zu kaufen. Allerdings sind dann Länderbeschränkungen zu überwinden. Ein VPN hilft dabei, dem Händler vorzugaukeln, dass sich der Käufer in dem entsprechenden Land befindet. So lässt sich ein Handy mit VPN günstiger einkaufen.

iOS oder Android? Welches Betriebssystem soll es sein?

Bevor es an die verschiedenen Kriterien geht, muss sich der Interessent natürlich zunächst einmal für ein bestimmtes Betriebssystem entscheiden. Soll es ein Android-Gerät oder ein Apple-Gerät mit dem Betriebssystem iOS sein? Warum das so wichtig ist? Weil es für die unterschiedlichsten Betriebssysteme auch eigene Apps gibt. So läuft eine Android-App beispielsweise nicht auf einem Apple Gerät und umgekehrt eine Applikation für iOS nicht auf einem Android-Handy.

Wer auch am PC gerne Google nutzt, der sollte Android wählen

Android ist das Betriebssystem, welches am meisten verbreitet ist. Es stammt aus dem Hause Google und nimmt weltweit 70,8 % des Marktes ein (Stand März 2024). Ähnlich sieht es übrigens in Deutschland aus. Grund hierfür ist unter anderem, dass im Unterschied zu Apple Google sein Betriebssystem auch für andere Marken lizenziert. Damit können Hersteller wie Samsung auf ein bewährtes System für Ihre Smartphones zurückgreifen und selbst kleinere Anpassungen vornehmen. Gleichzeitig arbeiten sie auch an der Entwicklung von künftigen Updates mit.

Wer zu Hause einen Windows-PC oder Laptop besitzt, wird sich schnell zurechtfinden. Dort verwendete Software findet auch bei den Handys Einsatz, wie Google Earth, Google Maps, die Google Mail oder der Streamingdienst für Musik Play Music. Wer den Cloud-Speicher Google Drive verwendet, findet hier ein fast identisch funktionierendes Gegenstück.

iOS für Apple Geräte wie iPhones, Watches und iPad

Vor einigen Jahren war das noch so, dass iOS-Geräte mit Android-Geräten gleich standen. Mittlerweile hat sich dies gewandelt und es gibt deutlich mehr Marken, die auf das Betriebssystem von Android aufbauen, als Geräte von Apple. Dementsprechend ist hier auch das Angebot an Apps geringer.

Trotzdem gehört Apple ebenfalls zu den beliebten Marken, denn die Geräte sind von denen, die einen Mac besitzen, intuitiv zu nutzen und einfach zu navigieren. Sie arbeiten auch nahtlos mit anderen Geräten des Herstellers zusammen, wie mit einem MacBook oder einem iPad. Angesichts dessen sind die Einstellungen leicht zu finden und die bereits vorinstallierten Apps zeichnen sich durch ihre hervorragende Qualität und eine Einhaltung von hohen Sicherheitsstandards aus. In vielen weiteren Dingen gibt es allerdings kaum Unterschiede zu Android.

Huawei inzwischen ohne Google Apps

Inzwischen kommen Huawei-Smartphones ohne Google-Dienst auf dem Markt. Für Anwender bedeutet dies, dass weder der Google Play Store noch Google Maps oder andere Apps funktionieren. Der Grund liegt darin, dass die US-Regierung Unternehmen aus Amerika verboten hat, mit dem chinesischen Hersteller Huawei zusammenzuarbeiten.

Durch diese Sanktionen hat Huawei inzwischen einen Großteil seiner Kunden verloren. Ab der Smartphone-Reihe Mate 30 gibt es keine Android-Version mehr, die von Google unterstützt wird. Stattdessen laufen die Handys mit einer anderen Basis, bei der es nicht mehr möglich ist, Google-Dienste zu installieren.

Tipps: Diese Kriterien sind bei einem neuen Smartphone wichtig

Unterschiede gibt es bei den Handys nicht nur im Betriebssystem, sondern auch in der Performance, der Qualität des Displays, der Akkulaufzeit, der Qualität der Fotos, der Unterstützung per App sowie in weiteren Ausstattungsdetails. Auf die folgenden Kriterien sollten daher Interessenten bei einem Neukauf achten:

Leistung : Eine gute Leistung ist wichtig, wenn es darum geht, Videos zu bearbeiten, anspruchsvolle Webseiten aufzurufen, Apps zu rendern oder Fotos zu bearbeiten. Für anspruchsvolle Dienste sind entsprechend leistungsstarke Prozessoren erforderlich.

: Eine gute Leistung ist wichtig, wenn es darum geht, Videos zu bearbeiten, anspruchsvolle Webseiten aufzurufen, Apps zu rendern oder Fotos zu bearbeiten. Für anspruchsvolle Dienste sind entsprechend leistungsstarke Prozessoren erforderlich. Akku : Ein Akku muss möglichst lange halten. Auch dann, wenn bei hoher Helligkeit Videos abgespielt, im Internet gesurft oder Texte eingegeben werden. In diesem Bereich fällt auch die Ladedauer hinein, denn ist der Akku einmal leer, sollte er nach kurzer Ladezeit schnell zur Verfügung stehen. Eine Laufzeit von 11 Stunden ist angemessen.

: Ein Akku muss möglichst lange halten. Auch dann, wenn bei hoher Helligkeit Videos abgespielt, im Internet gesurft oder Texte eingegeben werden. In diesem Bereich fällt auch die Ladedauer hinein, denn ist der Akku einmal leer, sollte er nach kurzer Ladezeit schnell zur Verfügung stehen. Eine Laufzeit von 11 Stunden ist angemessen. Display : In diesem Testkriterium wird die Helligkeit gemessen. Aber auch der Kontrast bei Umgebungslicht und Dunkelheit ist wichtig. Beachtet werden sollten hier auch die Pixeldichte und die Auflösung.

: In diesem Testkriterium wird die Helligkeit gemessen. Aber auch der Kontrast bei Umgebungslicht und Dunkelheit ist wichtig. Beachtet werden sollten hier auch die Pixeldichte und die Auflösung. Ausstattung : In diesem Bereich fallen Ausstattungsmerkmale und technische Daten hinein. Dazu gehören die Geschwindigkeit des Mobilfunks oder welcher Standard bei Bluetooth und WLAN verwendet werden. Ein Handy, welches einen Kopfhöreranschluss besitzt, ist genauso wie ein Gerät mit einem Slot für Speicherkarten keine Selbstverständlichkeit mehr.

: In diesem Bereich fallen Ausstattungsmerkmale und technische Daten hinein. Dazu gehören die Geschwindigkeit des Mobilfunks oder welcher Standard bei Bluetooth und WLAN verwendet werden. Ein Handy, welches einen Kopfhöreranschluss besitzt, ist genauso wie ein Gerät mit einem Slot für Speicherkarten keine Selbstverständlichkeit mehr. Kamera: im Testkriterium Kamera wird vor allem die Fotoqualität berücksichtigt. Dazu gehören Modi wie eine Bildstabilisierung bei Videos oder die Qualität im Zeitlupenmodus oder bei Zoomobjektiven.

Zuletzt aktualisiert: 17. April 2024