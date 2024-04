One UI 7.0 soll vertikal scrollenden App Drawer unterstützen

Der vertikal scrollenden App Drawer bei Samsung war eine Funktion, die per Home Up separat auf die Smartphones gebracht wurde und bei vielen Nutzern gut ankam. Diese Funktion soll zukünftig direkt in One UI integriert sein und damit keine extra App mehr benötigten. Dabei soll es bereits bei One UI 7 so weit sein.

Bei 9to5google schreibt man dazu:

Seit einiger Zeit ermöglicht ein Modul in Samsungs Good Lock namens „Home Up“ erweiterte Optimierungen am One UI-Startbildschirm, und eine davon ist die Möglichkeit, den App-Drawer in ein vertikal scrollendes Layout zu ändern. In den neuesten Versionen hat Samsung diese Option jedoch aus dem Modul entfernt. Die Benutzer waren damit nicht zufrieden und hinterließen negative Bewertungen im Galaxy Store-Eintrag des Moduls. In einem Kommentar in den Samsung-Foren bietet jedoch ein Mitglied des Good Lock-Supportteams einen Kontext dazu, warum die Funktion entfernt wurde. Anscheinend bereitet Samsung die „vertikale Listenfunktion derzeit für die Unterstützung in der nächsten Betriebssystemversion vor.“ Im Kommentar heißt es (übersetzt): Bitte beachten Sie, dass die vertikale Listenfunktion „Home Up“ derzeit für die Unterstützung in der nächsten Betriebssystemversion vorbereitet wird.

Das wäre auf jeden Fall ein guter Schritt, denn diese Form der Navigation kommt sicher auch bei Nutzern gut an. die bisher noch nicht auf Home Up gesetzt haben und mit dem Wechsel in die One UI Funktionen dann auch Zugriff darauf hätten.