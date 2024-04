IDC: Smartphone Preise sinken leicht, Trend zu Premium-Modellen bleibt

Bei IDC hat man sich nicht nur die Verkaufszahlen von Smartphones im letzten Jahr angeschaut, sondern auch den Wert der Modelle, die verkauft wurden. Danach sind die Preise für die Geräte im letzten Jahr leicht gesunken, allerdings liegt der Rückgang bei unter 2 Prozent und dürfte daher im allgemeinen Marktgeschehen kaum wahrgenommen worden sein.

Bei IDC schreibt man dazu:

Die International Data Corporation (IDC) hat ihre neuesten Erkenntnisse zu Mobiltelefonpreisen veröffentlicht, die darauf hinweisen, dass die durchschnittlichen beworbenen Preise weltweit weiterhin einem Abwärtstrend folgen. Zwischen Februar 2023 und Februar 2024 analysierte IDC über eine Million beworbene Mobiltelefonpreise von mehr als 1.100 Wiederverkäufern in fast 80 Ländern. In diesem Zeitraum blieb die Preisentwicklung relativ stabil, mit leichten Rückgängen zwischen -1,7 % und 0,7 %. Diese Zahlen stimmen mit den Beobachtungen in der zweiten Hälfte des Vorjahres, mit Ausnahme von November, überein. Im Februar verschärfte sich der Rückgang jedoch mit einem Rückgang von -1,1 %, verglichen mit einem Wachstum von -0,3 % im Vormonat.