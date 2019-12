Android: Displaysperre einrichten, verwalten und abschalten

Für fortgeschrittenen Nutzer ist die Bedeutung einer solchen Sperre offensichtlich, wenn man sich aber nicht allzu gut mit der Technik auskennt kann die Sicherheitsmaßnahmen öfters außer Acht lassen und somit nicht nur seine, sondern auch die Daten seiner Bekannten, Freunden und Familienmitglieder gefährden. Neben privaten Bildern, Videos, Aufnahmen und Kontakten, können die Smartphones* auch Zugang zu Passwörtern sozialer Netzwerke oder PIN*-Nummern der Bankverbindung abspeichern. Gelangt solche Information in die unerwünschten Hände, kann es zur beträchtlichen Problemen im Leben führen. Daher lohnt es sich ein paar Minuten diesem Text zu widmen, um sein Gerät so effektiv wie möglich schützen zu lassen. In der Regel gelten bei allen Android Geräten dieselben “Regeln” und somit soll folgende Beschreibung auf unterschiedliche Geräte anwendbar sein.

Displaysperre einrichten

Um die Displaysperre am besten und einfachsten einrichten zu können, genügt es zunächst in die Einstellungen des Gerätes zu gehen und unter dem Menüpunkt “Sicherheit” bzw. “Sicherheit & Standort” diese passend einzustellen. Dort findet man den Punkt “Displaysperre”, welchen man auch anklicken sollte. Ist man einmal drinnen soll es dem Nutzer frei zur Auswahl stehen, welche Art der Displaysperre er für sich und sein Gerät einstellen will. Ob es nun ein Muster, eine PIN* oder ein Passwort sind – das Gerät soll von nun an besser geschützt sein, als zuvor.

Displaysperre ändern

Merkt man nach einer zeit, dass man mit der Qualität oder der Funktionsweise der Displaysperrefunktion nicht zufrieden ist oder nicht zurechtkommt, kann man diese ganz einfach ändern. Dafür sollte man erneut in die EInstellungen gehen, dann weiter auf “Sicherheit & Standort”und wieder die Displaysperre aufrufen. Man wird nach der Bestätigung der aktuellen Sperre gefragt, welche man erneut entsperren muss, um die “Identität” zu bestätigen. Nun soll es auch möglich sein, eine neue Sperrart einzustellen – diese muss man höchstwahrscheinlich dann auch erneut bestätigen. Mit neueren Geräten soll es auch möglich sein die Entsperrung örtlich einzustellen: das heißt, wenn man zum Beispiel nach Hause kommt die Displaysperre automatisch entsperrt wird, damit man nicht jedes mal bei der Displayaktivierung den Code, Muster oder PIN* eingeben muss. Diese Funktion wird als “Smart Lock” bezeichnet.

Displaysperre deaktivieren

Ist man mit den Sperr-Diensten komplett unzufrieden und will stattdessen eine andere Sicherheitsmethode ausprobieren, kann man auch ohne weitere Hindernisse die Funktion deaktivieren. Dafür geht man erneut in die Einstellungen, weiter über “Sicherheit & Standort” und in die “Displaysperre”. Man wird dann erneut gefragt, die Entsperrung durchzuführen und soll dann in der Lage sein, jegliche Displaysperren abzuschalten. Es ist aber empfehlenswert eine andere Sicherheitsoption auf dem Gerät einzustellen, damit die Probleme, die im Unterpunkt “Bedeutung der Displaysperre” beschrieben wurden, nicht vorkommen.