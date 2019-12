Damit das Smartphone fixer läuft – Android Smartphones schneller machen

Schnelligkeit von Android* Smartphones erhöhen. Android* Smartphones sind die derzeit weit verbreitetsten Smartphones der Welt. Das liegt vor allem an der Beschaffenheit des Betriebssystems. Denn bei Android* handelt es sich um ein quelloffenes System, das jeder Programmierer beliebig weiterentwickeln kann und das sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Kein Wunder, dass das System von vielen Nutzer dementsprechend als vorteilhafter angesehen wird, da es eine geringere Abhängigkeit vom Entwickler mit sich bringt. Grade wegen seiner Dezentralisierung birgt das System aber einen Nachteil. Da es nicht von einem einzelnen Entwickler verwaltet wird, ist es weniger in sich geschlossen. Auf Smartphones macht sich das bemerkbar indem mit der Zeit die Schnelligkeit des Systems erheblich abnimmt. Die Menüs lassen sich mit steigender Zahl der Apps weniger schnell abrufen und auch insgesamt läuft das Smartphone* nicht mehr so flüssig.

Das Smartphone wieder flüssiger laufen lassen

Um die Leistungseinbußen ein wenig runterzufahren kann man jedoch verschiedene Maßnahmen ergreifen.

Überflüssige Apps löschen

Hat man eine App auf dem Smartphone* installiert läuft diese meist auch im Hintergrund. Mit der Zeit verlieren diese aber ihre Notwendigkeit und statt sie einfach weiter laufen zu lassen, sollte man sie deinstallieren. So spart man nicht nur Speicherplatz sondern auch Leistungskapazität und das Smartphone* läuft wieder etwas schneller.

Updates installieren

Jedes Update bringt meist Verbesserungen mit sich. Die einzelnen Anwendungen werden so besser angepasst und interagieren konfliktfreier mit dem System. Der Ressourcenverbrauch kann somit durch Aktualisierungen von Anwendungen deutlich verringert werden. Zudem enthalten Updates auch meist verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, die man nutzen sollte.

Cache leeren

Benutzt oder installierte man eine App benötigt diese meist einen Zwischenspeicher um temporäre Dateien abzulegen. Je mehr Apps man also verwendet desto größer werden die gespeicherten Dateien im Cache. Löscht man diesen von Zeit zu Zeit kann man Leistungseinbußen vermeiden und das System wird wieder schneller. Unter “Einstellungen” hat man oft die Möglichkeit den Cache für bestimmte Apps zu leeren.

Widgets vermeiden

Mit Widgets bieten sich einem zwar viele Informationen auf einen Blick, aber die Leistungsfähigkeit des Smartphones wird durch diese erheblich eingeschränkt. Das gleiche gilt für Live-Hintergründe. Diese bestechen zwar mit einer schönen Optik, verringern aber die Systemleistung. Daher sollte man auf beides verzichten um das Smartphone wieder schneller zu machen.

Schnelleres Internet

Bei einer schlechten Internetverbindung agiert das Smartphone meist zu langsam. Hier kann entweder ein neuer Vertrag mit einer schnelleren Verbindung, oder ein WLAN Hotspot helfen. Ist man im Internet unterwegs sollte man auch auf einen Browser zurückgreifen der Daten komprimiert und damit das Surfen beschleunigt. Eine geeignete Möglichkeit wäre Opera Mini.

Video: Mehr Speed für Android Smartphones

Weitere hilfreiche Beiträge zum Thema Android