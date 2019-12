iPhone: Nachrichten auf dem Sperrbildschirm ausschalten

Neben dem oben beschriebenen Lösungsansatz, gibt es auch eine weitere Methode, die “Mitteilung-Problematik zu beseitigen. Dabei muss man weder in die Einstellungen, noch in andere tief versteckten Bereiche des Smartphones* gehen. Vielmehr lässt sich das Problem gleich über dem Bildschirm* lösen und kann durch wenige Klicks die akkufressenden Mitteilungen beseitigen. Damit man das erfolgreich machen kann, reicht es die jeweilige Nachricht mit dem Finger nach links zu wischen. Ist das gemacht, tippt man auf die Anzeige “Verwalten”. Danach sollte ein Fenster erscheinen, auf dem mehrere Anzeigen zu sehen sein werden. Was man aber braucht ist die “Still zustellen” Option. Damit wird erreicht, dass die Mitteilungen nur noch auf dem entsperrten Bildschirm*, also im Home Bereich angezeigt werden. Will man aber die Nachrichten einer App komplett abstellen, klickt man auf das Fenster “Deaktivieren”, das bei der “Verwalten” Option neben “Still zustellen” zu sehen ist.

Entspannt Handy nutzen

Schaltet man die Benachrichtigungen auf diese Weise aus, werden sie auch in der Mitteilungszentrale ansammeln, die man “am Ende des Tages” überprüfen kann. Das ist vor allem für diejenigen bequem, die vertieft studieren, lernen, arbeiten oder anderen Beschäftigungen entspannt nachgehen wollen, ohne dabei von den Nachrichten abgelenkt zu werden. Will man auch nebenbei noch mehr von dem kostbaren Akku sparen, so gibt es die Lösung, die durch die Aktivierung von “Facedown Detection” angewandt werden kann. Dabei bleibt der iPhone Bildschirm in einem “nicht-aktivierten” Zustand und verbraucht somit nicht den Akku. Damit man “Facedown Detection” effektiv nutzen kann, sollte man zunächst das Fitnessprotokoll anschalten. Das lässt sich über die “Einstellungen”, weiter in den “Datenschutz” und anschließend bei “Bewegung & Fitness” machen. Liegt das Handy mit dem Gesicht nach unten – also facedown – auf einer flachen Ebene, vibriert das Gerät beim Erhalt der Nachricht, der Display bleibt aber weiter aus!