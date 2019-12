Nur noch heute! Mobilcom-Debitel: 16 Gigabyte Allnet Flat für nur noch 13.99 Euro – Auch in der Vorweihnachtszeit locken die Anbieter wieder mit sehr vielen Sondernangeboten und vor allem großem Datenvolumen zu den Handytarifen. Mobilcom-Debitel hatte bereits eine Allnet Flat gestartet, die im 10GB-Bereich sehr günstige Preis bot, nun gibt es nochmal einen Aufschlag auf das Datenvolumen und das Unternehmen bietet eine komplette Allnet Flat mit 16 Gigabyte monatlichem Datenvolumen für 13.99 Euro an. Man zahlt bei diesem Deal also weniger als 1 Euro pro Gigabyte und bekommt dazu die Gespräche und SMS noch kostenfrei dazu.

Die Details der neuen Sonderaktion bei Mobilcom-Debitel sehen dabei wie folgt aus:

16 GB LTE Internetflat

FLAT – Telefonie & SMS

FLAT – freenet Hotspot

FLAT – EU-Roaming

Anschlusspreis nur 19,99 €

Die Prämie beträgt 10 € pro Sale

15 € Rufnummermitnahme Bonus

Preis: nur 13,99 €/Monat

Die Aktion ist dabei ab sofort aktiv und läuft noch bis zum 16. Dezember. Man sollte sich also eher schnell entscheiden, wenn man diese Handy Flatrate nutzen will. Die gesamte Kostenübersicht sieht dabei wie folgt aus:

Kosten-Übersicht monatlich einmalig Grundpreis in den ersten 24 Monaten 13,99€* Rufnummernmitnahme -15€* Anschlusspreis 19,99€

Der Tarif nutzt dabei das Mobilfunk-Netz von Vodafone* und hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Man kann dabei auch das 4G/LTE Netz von Vodafone* mit nutzen. Es handelt sich hierbei also um einen LTE Tarif, 5G ist allerdings noch nicht möglich. Dazu surft man auch mit maximal 21,6MBit/s und damit deutlich unter den maximalen Werten, die für die mobile Datenübertragung im Handy-Netz von Vodafone* bereits möglich wären.

Den extrem günstigen Sonderpreis gibt es auch nur in den ersten 24 Monaten, danach wird die Flat deutlich teurer. Man sollte also rechtzeitig zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündigen. Mobilcom-Debitel schreibt selbst zu den weiteren Bedingungen dieser Aktion:

Gilt bei Abschluss eines mobilcom-debitel Mobilfunkvertrags im Tarif Green LTE 16GB in den Netzen der Vodafone, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Vertragsende. Bei nicht rechtzeitiger Kündigung verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate. Anschlusspreis Euro 19,99. Monatlicher Paketpreis in den ersten 24 Monaten Euro 36,99. Es erfolgt eine automatische Gutschrift in Höhe von Euro 23 pro Monat auf den regulären Paketpreis. Ab dem 25. Monat wird der reguläre Paketpreis von Euro 36,99 berechnet.

Der Wechselbonus von 15 Euro für die Mitnahme der alten Rufnummer wird nicht automatisch erstattet, sondern muss beantragt werden. Mobilcom-Debitel schreibt zur Vorgehenweise:

Bei Mitnahme Ihrer alten Rufnummer von einem externen Diensteanbieter gewährt Ihnen mobilcom-debitel einen Wechselbonus in Höhe von 15,00 €. Um diesen Wechselbonus zu erhalten, müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung Ihrer neuen md SIM-Karte eine SMS von dieser SIM-Karte an die 22234 mit dem Text „Bonus“ versenden. Die SMS kostet Sie aus dem nationalen Mobilfunknetz einmalig 0,19€/SMS. Der Bonus wird auf Ihrem Monatsgrundpreis angerechnet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Rufnummernportierungen können ggf. Kosten beim Altanbieter verursachen. Bitte beachten Sie, dass die Portierungskosten vom jeweiligen Netzanbieter abhängig sind und somit variieren können.

