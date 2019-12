Nokia*: 5G Handys und Smartphones* sollen 2020 kommen – Die Analysten von GlobalData haben eine Ausblick auf 2020 gewagt und gehen davon aus, dass im nächsten Jahr die Preise für die 5G Handys und Smartphones* deutlich fallen werden. Das soll unter anderen auch daran liegen, dass einige neue Anbieter mit 5G Geräten auf den Markt kommen werden – neben Lenovo sieht man bei GlobalData auch Nokia* als einen der Kandidaten für günstige 5G Geräte im nächsten Jahr. Das liegt unter anderen aber auch daran, dass die notwendige Technik billiger wird und damit auch die Gerätepreise sinken können bzw. die 5G Technik Einzug in die Mittelklasse bei Handys und Smartphones* halten kann.

Die Analysten von Global Data schreiben im Original dazu:

However, Qualcomm’s newest mid-range 5G integrated chipset, the Snapdragon 765, announced at its tech summit earlier this month in Maui, Hawaii, will help lower barriers to entry in 5G and bring down the price of 5G-enabled smartphones. This particular chipset supports both mmWave and sub-6 GHz spectrum, which are being used for 5G deployments. It also includes an integrated modem, which will allow mid-range smartphones to have improved power efficiency and, thus, longer battery life, addressing a major consumer pain point.

Anisha Bhatia, Senior Device Analyst at GlobalData, said: “In 2020, we will see manufacturers such as Lenovo and HMD (Nokia*) in the U.S., along with Xiaomi* and OPPO in Europe and Asia, hitting the market with lower-priced 5G smartphones in the $500-$700 range, with some even being offered for less than $500

In diesem Jahr war bereits das Nokia 8.2 5G im Gespräch gewesen, allerdings gab es bisher noch keinen Launch dieser Modelle. Das könnte sich nach den Angaben der Analysten nun 2020 ändern – bleibt abzuwarten, wann Nokia aka HMD hier selbst die ersten offiziellen Details bekannt gibt. Xiaomi* zumindest hat in diesem Bereich eine ganz klare Ansage gemacht: alle Geräte im Preisbereich von 250 Euro aufwärts sollen mit 5G auf den Markt kommen. Die Konkurrenz ist also auf jeden Fall vorhanden.

BILD: Nokia 8.1