Samsung* Galaxy M31 mit durchschnittlichen Werten im Leistungstest – Das Samsung* Galaxy M31 könnte die Palette der Einsteiger-Modelle bei Samsung* um ein aktuelles Smartphone* erweitern und zu den Geräten sind nun die ersten Leistungstests bei Geekbench aufgetaucht. Dort erreichen die Modelle im Geekbench 5 Test etwa 350 Punkte im Single Core Test und 1214 Punkte im Multi-Core Test. Das entspricht etwa der Hälfte der Leistung der aktuellen Galaxy S10* Modelle und ist für ein Einsteiger-Modell im günstigen Preisbereich durchaus angemessen.

Die Modelle nutzen dabei den Exynos 9611 Prozessor direkt von Samsung und setzen auf 6GB RAM. Auch das ist recht ordentlich. Dazu gibt es Android* 10 und damit auch die neuste Android* Version.

Leider ist darüber hinaus aber eher wenig zu den neuen Modellen bekannt. So bleibt bisher offen, auf welches Design Samsung beim Galaxy M31 setzen wird und auch, welcher Akku zum Einsatz kommt und es fehlen bisher auch noch Details zu Kamera und der Zahl der verwendeten Objektive. Es bleibt bisher auch offen, ob Samsung die M31 in Deutschland auf den Markt bringen wird. Nicht alle Modelle aus der M-Reihe wurden auch in Deutschland angeboten, allerdings hat Samsung mittlerweile das Galaxy M30s im Shop gelistet, daher könnte es auch das kommende M31 in Deutschland geben.

BILD: Samsung Galaxy M20