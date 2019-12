Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ – Android 10 wird bereits ausgeliefert

28.12.2019 – Das ging schneller als gedacht. An sich sollte Android* 10 samt One UI 2.0 für Galaxy Note 10 und Note 10+ erst im neuen Jahr kommen, aber Nutzer haben mittlerweile bestätigt, dass die neue Version bereits für beide Modellvarianten verteilt wird. Man kann also bereits Android* 10 auf die Geräte laden, es handelt sich dabei auch um die finale Version und keine Beta-Variante.

UPDATE: Bei Samsung* hat man den Fahrplan für das Update auf die Android* 10 Version veröffentlicht und die Galaxy Note 10 Modelle (alle Versionen) sollen bereits im Januar 2020 die neuste Android Version bekommen. Man muss also gar nicht mehr so lange warten.

Samsung* Galaxy Note 10 – Android 10 Beta soll in Kürze verfügbar sein – Auf den Modellen der Galaxy S10* Serie kann man bereits am Beta-Programm für Android 10 und One UI 2 teilnehmen. In Südkorea hat Samsung* jetzt den Beta-Test für die Note 10 Serie bereits angekündigt. Leider gab es aber auch dort kein konkretes Datum, sondern nur den Hinweis, dass die Tests “in Kürze” starten werden. Was genau das heißt, bleibt aber offen. Unabhängig davon ist dies ein gutes Zeichen, denn auch beim S10 wurden die Beta-Tests in erster Linie in Südkorea angekündigt und starteten dann mit ein wenig Verzug auch in Deutschland. Daher ist die Hoffnung, dass mit dem Start von Android 10 und One UI 2 in Südkorea auch der Start in Deutschland näher rückt.

Wer sich One UI 2 in der neuen Version bereits anschauen will: hier gibt es ein Video zur Version auf dem Galaxy Note 10

Welche neue Funktionen bringt Android 10?