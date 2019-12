Samsung* Galaxy S20 – plant Samsung* eine radikale Änderung beim Namen? – Die Benennung der neuen Galaxy S11 Serie ist derzeit noch etwas wage. Rein theoretisch rechnen die meisten Experten mit einem Galaxy S11, dem S11+ und einem Galaxy S11e. Das würde der aktuellen Benennung der Galaxy S10 Modelle in diesem Jahr folgen.

Allerdings gab es in den letzten Wochen immer wieder Hinweise, dass Samsung* möglicherweise auch einen neuen Namen für die Serie setzt. Im Gespräch sind dabei:

Samsung Galaxy S20 statt Galaxy S11 – Hintergrund ist dabei, dass Samsung auf das Jahr 2020 reagiert und damit die Serie der Topmodelle auch dem Namen nach neu startet. Die S-Serie könnte dann zumindest in den nächsten Jahren jeweils den Jahrenzahlen folgen.

Samsung Galaxy Alpha statt Galaxy S11 – Alpha könnte dabei für die Verschmelzung von Galaxy S und Galaxy Note Serie stehen, weil sich die Modellreihen ohnehin immer weiter angenähert haben. Das Alpha wäre dann das neue Topmodell bei Samsung und würde möglicherweise durch ein weiteres faltbares Topmodell flankiert.

Allerdings gibt es an sich wenig Gründe, den Namen bei der S-Modellreihe zu ändern. Die Galaxy S10* Modelle laufen sehr gut und kommen gut bei den Kunden an. Das Unternehmen hat also wenig Grund, größere Änderungen vorzunehmen. Im Gegenteil könnte eine Umbenennung durchaus auch für Verwirrung bei den Nutzern sorgen und damit sich auch negativ auswirken. Ob Samsung dieses Risiko eingehen wird bleibt dabei offen.

Prinzipiell gibt es bisher keine offiziellen Hinweise, welche Namensgebung Samsung in 2020 für die Modelle der S-Reihe plant und daher sollte man vorerst davon ausgehen, dass es weiter ein Galaxy S11 geben wird. Möglicherweise gibt es aber in den nächsten Wochen noch weitere Leaks, die zeigen, wie genau die neuen Modelle heißen werden. Vielleicht überrascht uns Samsung ja auch noch mit einer weiteren Version beim Namen, die bisher noch niemand auf dem Schirm hatte.

BILD Galaxy S11 Konzept von OnLeaks