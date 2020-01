Google Home bzw. Nest – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Google Nest ist die Reihe für Smart-Home Technik von Google und ersetzt die bisherigen Google Home Geräte. Neben dem neuen Namen hat Google dabei in 2019 auch einige weitere Geräte für die Serie auf den Markt gebracht. Prinzipiell ändert sich aber nicht viel – wer bereits ein funktionierendes Google Home System hat, kann dies auch mit Nest-Geräten ergänzen.

Im Kleingedruckten findet man auch weiterhin die bekannten Einschränkungen:

Für Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Hub und Google Nest Hub Max sind WLAN, eine nahegelegene Steckdose sowie ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req and g.co/hub/req. Die Geräte sind nur für ausgewählte kompatible Musik- und Videodienste optimiert. Unter Umständen sind Abos oder Zahlungen erforderlich. Dein Fernseher und deine Lautsprecher lassen sich nur in Verbindung mit Chromecast steuern. Eventuell muss auf dem Fernseher die automatische Umschaltung auf HDMI eingerichtet werden.

Auch bei der Bedienung hat sich durch den neuen Namen für die Produkte nichts geändert. Wer bereits mit Google Home gearbeitet hat, wird daher wohl auch mit Google Nest wenig Probleme haben.

Google Home bzw. Nest – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Google bietet wie für alle Produkte leider selbst kein Offline-Handbuch für die Nest-Modelle an. Stattdessen gibt es einen umfangreichen Hilfebereich, der aber weitgehend noch aus den alten Google Home Artikel besteht. Das ist aber auch kein größeres Problem, da sich an der Bedienung und Einrichtung der Geräte an sich wenig geändert hat. Man findet die jeweiligen Anleitungen und Tutorials kostenlos hier:

Daneben findet man bei Drittanbietern noch eine ganze Reihe von Büchern und Veröffentlichungen rund um Google Home, die man auch offline nutzen kann. Wer also gerne eine Anleitung* bzw. ein Handbuch zu Google Nest auf Papier haben möchte, wir hier fündig werden: