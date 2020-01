HONOR Magic Watch 2 ab sofort in Deutschland zu haben – Honor hat die neue Smartwatch Magic Watch 2 am Dienstag offiziell in den Verkauf gegeben und man kann die neue Uhr damit ab sofort erwerben. Aktuell scheint der Verkauf aber nur über Amazon zu laufen, bei anderen Händlern ist die Magic Watch 2 noch nicht zu haben – das dürfte sich aber im Laufe der kommenden Wochen noch ändern. Der Preis für die HONOR Magic Watch 2 liegt dabei bei 179.99 Euro und damit im Bereich der Mittelklasse-Modelle unter den Smartwatch. Dafür bekommt man aber dann doch recht interessante Technik.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das neue Wearable der jungen, globalen Smartphonemarke überzeugt durch intelligente und durchdachte Fitness- und Gesundheitsüberwachungstechnol ogien, einen Kirin A1-Chipsatz, maßgeschneiderte Ziffernblätter, 14 Tage Akkulaufzeit und vier verschiedene Armbänder. Zuerst ist die 46mm Version der HONOR MagicWatch 2 in der Farbe Charcoal Black ab heute verfügbar. In den nächsten Wochen wird HONOR Schritt für Schritt weitere Versionen und Farben veröffentlichen.

Dazu bietet die neue Uhr 4GB internen Speicher, von dem 2GB beispielsweise für Musik zur Verfügung stehen. Auf diese Weise kann die Uhr auch als mobiler Speicher für die Musik genutzt werden und man braucht dazu kein extra Gerät mitzuführen.

Die 14 Tage Akkulaufzeit dürften auch für viele Nutzer recht interessant sein, denn damit muss die Uhr natürlich deutlich weniger oft aufgeladen werden und verbringt damit mehr Zeit am Handgelenk. Allerdings schreibt das Unternehmen im Kleingedruckten dazu: “Gilt nur für die HONOR MagicWatch 2 (46mm), die Akkulaufzeit für die HONOR MagicWatch 2 (42mm) kann bis zu sieben Tage betragen.” Wer die 14 Tage wirklich nutzen will, sollte daher auf die Version mit 46mm Body setzen.