Huawei* P40 pro – erster Presse-Render der neuen Modelle zeigt die neue Hauptkamera – Vor wenigen Tagen gab es bereits die ersten Bilder des normalen Huawei P40 und nun hat Evan Blass auch die Presse-Render der Huawei* P40 pro Modelle geleakt. Damit ist nun auch weitgehend klar, auf welches Design die Topmodelle setzen werden und wie sich das Huawei* P40 pro zumindest äußerlich vom normalen Huawei P40 unterscheidet. Dazu gibt es auch die ersten Hinweise auf die eingesetzte Kameratechnik.

Das Huawei P40 pro wird dabei auf eine Hauptkamera mit 5 Objektiven setzen. Damit gibt es deutlich mehr Linsen als beim normalen P40. Leider fehlen bisher noch weitgehend die technischen Daten zur Kamera, so dass offen bleibt, welche Funktionen die einzelnen Objektive übernehmen werden. Man kann aber jetzt bereits sagen, dass Huawei die Kamera im neuen Huawei P40 pro deutlich aufgewertet hat und wohl auch einige neuen Funktionen hinzu gefügt wurden. Die Kamera wurde dabei wieder in Zusammenarbeit mit Leica gefertig – das ist aber natürlich keine größere Überraschung.

Das Huawei P40 pro Kameramodul im Original

Auf der Vorderseite wird das neue Design ebenfalls deutlich. Der Vorgänger Huawei P30 hatte noch ein Notch-Design gehabt. Beim Huawei P40 und auch dem Huawei P40 pro verzichtet das Unternehmen nun auf einen Einschnitt und setzt stattdessen auf eine Öffnung im Display. Dort findet man eine Dual Lens Selfie Kamera. Diese scheint so auch beim normalen Huawei P40 vorhanden zu sein – es bleibt also abzuwarten, ob sich die Modelle auch bei der Front-Kamera unterscheiden.

Insgesamt deutet das Design darauf hin, dass Huawei wieder viel Arbeit in die neue Kamera gesteckt hat und man sich weiterhin als Kamerahandy auch für den professionellen Bereich positionieren will. Zur restlichen Setup der Modelle lässt sich dagegen noch recht wenig sagen, es gibt bisher kaum offizielle Ankündigungen zu den Modellen, so das offen bleibt, welche anderen Features das Unternehmen bei Huawei OP40 und dem P40 pro anbieten wird.