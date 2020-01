iPhone 9 statt iPhone SE 2 – setzt Apple* auf einen neuen Namen? – Die meisten Experten sind sich einig, dass Apple* in diesem Jahr neben den normalen Modellen im September noch ein weiteres Modell im etwas günstigeren Preisbereich auf den Markt bringen wird. Mittlerweile scheint aber unsicher, unter welchem Namen die neuen Smartphones* erscheinen sollte. Bisher war man davon ausgegangen, dass es wohl das iPhone SE 2 wird in Anlehnung an das bisherigen iPhone SE.

Mittlerweile gibt es Hinweise, dass die Modelle möglicherweise aber auch als iPhone 9 auf den Markt kommen können. Diese Bezeichnung gibt es bisher noch nicht, weil Apple* direkt vom iPhone 8* auf das iPhone X* gewechselt ist, Dazu wird es unter Umständen auch eine zweite Version dieser Modellreihe geben – möglicherweise launcht Apple also ein iPhone 9 und ein iPhone 9 pro.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht und angeblich soll die neue Serie auch erst im März auf den Markt kommen. Es wird also wohl noch etwas dauern, bis Apple die Details zu den neuen Geräten bestätigt und wir genau wissen, welchen Namen die neuen iPhone Einsteiger-Modelle tragen werden.

iPhone 9 bzw. iPhone SE 2 im Konzept-Video

Technisch fehlen ebenfalls noch Details zu den Modellen. Einige Experten gehen davon aus, dass die neuen iPhone 9 etwas größer ausfallen werden. Das Display soll dabei 4,7 Zoll groß sein – eventuell werden die Ränder aber kleiner, so dass sich die Abmessungen insgesamt gar nicht so sehr von den bisherigen SE Modellen unterscheiden könnten. Bei der Technik soll das iPhone 9 auf den aktuellen A13 Bionic-Chip setzen. Damit wären die Modelle genau so schnell wie die aktuellen iPhone 11 Serie. Unklar ist bisher auch, auf welches Design das iPhone SE setzen könnte. Beim Original hat sich Apple doch recht deutlich von den bestehenden Modelle angehoben. Das könnte auch beim iPhone 9 wieder der Fall sein und das könnte beispielsweise ein Design ohne Notch bedeuten und mit mehr Karten als die aktuellen iPhone 11 Modelle. In den ersten Konzepten werden die Geräte sogar mit deutlichen Rändern gezeigt.

BILD: iPhone SE 2 Konzept von OnLeaks