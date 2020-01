iPhone: Ortung per U1-Chip lässt sich in iOS 13.3.1 abschalten – Der Ultrabreitband-Chip der iPhone 11 Modelle sorgte in den letzten Wochen für einige Irritationen, da dieser Chip weiter Standortdaten sammelte, auch wenn die Nutzer dies abgeschaltet hatten. Apple* begründete dies mit Vorgaben, dass diese Technik in bestimmten Bereichen nicht eingesetzt werden darf.

In der kommenden iOS Version scheint es nun die Möglichkeit zu geben, diesen Chip komplett abzuschalten. Dann werden auch keine weiteren Standortdaten gesammelt. Allerdings warnt Apple* bei der Abschaltung, dass die drahtlosen Datenverbindungen dadurch beeinträchtigt werden könnten.

Bei 9to5mac schreibt man im Original dazu:

After a little privacy snafu last month around the iPhone 11 and 11 Pro still tracking location data even when users had turned off location services, Apple* has added a toggle specifically for the UWB chip in the latest iOS 13.3.1 beta. KrebsOnSecurity discovered the behavior of the iPhone 11 Pro continuing to track user locations even when all of the available locations services toggles are turned off (except for the master switch). This caused a flurry of concerns as the reason wasn’t immediately clear.

Der Chip kommt aktuell nur in der iPhone 11 Serie zum Einsatz, daher sind ältere Modelle nicht betroffen. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass Apple auch bei den kommenden iPhone 12 auf diese Technik setzen wird und daher ist die Abschaltung auch für die Zukunft wichtig.

Auf Twitter wird die neue Option bereits gezeigt:

So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV — Brandon Butch (@BrandonButch) January 17, 2020

Apple hatte bereits im letzten Jahr die Hintergründe für diese Ortung erklärt. Probleme mit dem Datenschutz soll es dadurch aber nicht geben, denn die Standortanfrage wird nicht zentral gespeichert oder an einen Server übermittelt. Stattdessen geschehen alle Abfrage lokal auf den Geräten. Das bestätigen auch Sicherheitsexperten, die diese Standortzugriffe entdeckt und untersucht hatten. Die Abschaltung durch den Nutzer ist aber natürlich die deutlich bessere Variante, da man sich so nicht auf die Aussagen von Apple verlassen muss.