Mi Watch Color – Xiaomi* setzt auf runden Body – Xiaomi* scheint im neuen Jahr neben neuen Smartphone* Modellen auch im Bereich der Smartwatches die Modellpalette aufwerten und ausweiten zu wollen. Es ist ein neues Promo-Video aufgetaucht, dass eine neue Uhr mit dem Namen Xiaomi* Mi Watch Color zeigt. Interessant ist dabei der neuen Ansatz: die Smartwatch setzt auf einen runden Body und unterscheidet sich daher deutlich von den doch eher kantigen normalen Mi Watch Modellen. Möglicherweise plant Xiaomi so Kunden anzusprechen, die aktuell eher die Samsung* Watches nutzen.

Bei 9to5google schreibt man im Original zur neuen Uhr:

The first teaser of the Xiaomi Mi Watch Color doesn’t tell us everything about the upcoming smartwatch, but it confirms several hardware details. For one, this watch has a circular display instead of the square panel from the normal Mi Watch. This results in a much more traditional-looking watch. The design has two buttons on the right side of the dial and lugs to connect bands.

Leider gibt es darüber hinaus recht wenig offizielle Details zur neuen Smartwatch. Es bleibt daher offen, ob sich die Mi Watch Color auch technisch von den aktuellen Modellen unterscheiden wird und ob sie möglicherweise einige Features mitbringt, die man derzeit in den normalen Mi Watch noch nicht hat.

Angeblich soll die Uhr bereits ab morgen in China zu haben sein. Dann wird es sicher auch alle Details zur Technik und dem genutzten Betriebssystem geben. Spätestens dann gibt es auch Hinweise auf den Preis und es wird sich zeigen, ob die neue Smartwatch teurer oder billiger als die aktuellen Exemplare werden wird. Zu einem Start in Deutschland ist bisher noch nichts bekannt, aber es wurden 2019 sehr viele Xiaomi Modelle offiziell auch in Deutschland gestartet, daher gibt es auch gute Chancen für die Mi Watch Color in Deutschland.

Das Teaser-Video im Original