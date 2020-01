O2* – 5G Ausbau soll im ersten Quartal 2020 starten – Die Telekom* und Vodafone* haben bereits die ersten 5G Netzbereiche in Betrieb genommen und wollen in 2020 diesen Standard noch weiter ausbauen. O2* hat sich beim Thema O2* bisher sehr zurück gehalten und bisher noch keinen 5G Netze angeboten.

Das soll sich aber zukünftig ändern. Das Unternehmen will im ersten Quartal 2020 nun auch mit den Aufbau einer 5G Infrastruktur beginnen. Konkret soll es zuerst in den größeren Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt 5G Netzbereiche im O2/Telefonica Netz geben und in den nächsten Jahren soll das Netz auf insgesamt 30 Städte ausgeweitet werden. Welche genau das sind, hat das Internehmen allerdings nicht mitgeteilt.

In der Meldung von O2 heißt es im Original dazu:

Das Unternehmen investiert daher ab 2020 mehrere Milliarden in sein Netz, verdichtet 4G und baut 5G ab dem ersten Quartal auf. Der neue Mobilfunkstandard wird zuerst in den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt verfügbar sein. Bis Ende 2022 sollen insgesamt 16 Millionen Einwohner in 30 Städten von höheren Surf-Geschwindigkeiten, mehr Kapazitäten und einer intelligenten Vernetzung digitaler Geräte profitieren. Schon jetzt für die digitale Zukunft gerüstet sind Kunden, die einen neuen O 2 Free Tarif ab 39,99 Euro im Monat buchen: O 2 Free Unlimited Smart und Max sowie O 2 Free L und Boost L sind 5G-ready. Die Nutzung des 5G-Netzes ist darin zukünftig ohne Zusatzkosten inkludiert.

O2 wird dazu ab dem 4. Februar auch die neue Tarifgeneration starten und viele der neuen Tarife haben dann bereits 5G mit an Bord – sofern man in einem der Bereiche wohnt, der bereits von O2/Telefonica ausgebaut wurde. Zusätzliche Kosten entstehen in diesen Tarifen dann nicht für die Nutzung von 5G. Daher bezeichnet das Unternehmen die neuen Handytarife mit 5G auch als “5G-ready”- man kann rein theoretisch 5G mit nutzen, muss aber im Ausbaugebiet wohnen, sonst bleibt es bei LTE max mit Geschwindigkeiten bis 225MBit/s.

