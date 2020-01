Offiziell: OnePlus bestätigt 120Hz Display für 2020 – Gestern war es noch ein Gerücht, nun hat OnePlus es per Pressemitteilung und auch im Forum offiziell bestätigt: das Unternehmen arbeitet weiter an besserer Display-Technik und wird in 2020 die ersten Gerät mit einem Bildschirm* mir 120Hz auf den Markt bringen.

Wie Pete Lau sagte: „Wir sind der Meinung, dass das smoothe Smartphone*-Display auch eine überlegene visuelle Qualität und einen überragenden visuellen Komfort bieten muss. Wir sind sicher, dass das neue 120 Hz Fluid Display von OnePlus das beste sein wird, das Sie 2020 sehen werden.“

Das neue Display bietet eine Reihe neuer Technologien, darunter die MEMC-Technologie für eine flüssigere Videowiedergabe, eine QHD+-Auflösung, akkurate Farbgenauigkeit und eine automatische Helligkeitsregelung mit 4096 Stufen, viermal so hoch wie der Durchschnittswert von Android*-Flaggschiffen.

OnePlus selbst schreibt im Original zur Technik hinter dem neuen 120Hz Display:

Nachdem 2K+ 90 Hz Fluid Display des OnePlus 7 Pro hat OnePlus erneut mit Samsung* Display zusammengearbeitet, um ein einzigartiges AMOLED-Display mit einer gleichmäßigen Bildwiederholrate von 120 Hz zu entwickeln. Das Display verwendet die neueste Generation an organischem Leuchtmaterial mit einer Peak-Helligkeit von mehr als 1.000 Nits und einer langen Lebensdauer. Darüber hinaus hat OnePlus die Abtastrate für Berührungen auf den branchenweit höchsten Wert von 240 Hz angehoben. Das Forschungs- und Entwicklungsteam hat eine exklusive Lösung entwickelt, mit der die Rendergeschwindigkeit eines einzelnen Frames um sieben Prozent gesteigert werden kann. In Tests hat das 120 Hz-Display von OnePlus in Bezug auf Klickverhalten, Scroll-Response und Genauigkeit deutlich bessere Ergebnisse als andere in der Branche vorhandene Displays mit hoher Bildwiederholrate erzielt.

Allerdings wurden noch keine Angaben gemacht, in welchem Modell die neue Technik zum Einsatz kommen wird. In 2020 sind bei OnePlus wieder zwei Modelle geplant: das OnePlus 8 im Sommer und das OnePlus 8T zum Ende des Jahres. Das neue 120Hz Display muss also noch nicht im Sommer zum Einsatz kommen, eventuell wird es auch erst im OnePlus 8T verbaut werden.