Samsung Galaxy Note 9 – Samsung verteilt die finale Version

UPDATE: Knapp 1 Jahr später ist dann auch Android* 10 für die Galaxy Note 9 Modelle verfügbar. Samsung* verteilt seit Anfang Januar die neuste Android* Version und je nach Betreiber sollten die meisten Nutzer bereits eine Aktualisierung angezeigt bekommen. Man kann das Update auch ohne Bedenken installieren, gößere Probleme sind bisher nicht bekannt. Ein Backup ist aber natürlich dennoch wichtig.

Mit dem Samsung* Galaxy Note 9 hat Samsung* das zweite Topmodell in diesem Jahr auf den Markt gebracht und einige Fans waren durchaus enttäuscht, dass das Unternehmen die Smartphones* nur mit Android* Oreo ausgeliefert hat und nicht bereits Android 9 von Haus aus auf den Modellen vorinstalliert war. Daher heißt es nun warten, bis es ein Update auf die neuste Android Version für die Modelle gibt.

Die schlechte Nachricht: Man kann davon ausgehen, dass zuerst die Galaxy S9 und S9+ Modelle Android 9 bekommen werden und dieses Update ist für den Januar 2019 angekündigt. Erst danach wird es wohl auch das Update für die Galaxy Note 9 Geräte geben. Konkret heißt das wohl, man muss mindestens bis Januar 2019 warten, vielleicht wird es auch der Februar.

04.01.2019 – Samsung hat die Beta-Phase für Android 9 auf den Note 9 Modellen beendet und liefert ab sofort die endgültige Version des neuen Betriebssystems auch in Deutschland aus. Wie immer wird das Update in Wellen verteilt, es kann also sein, dass noch nicht jeder sofort die neuste Version installieren kann. Dazu gibt es bisher vor allem Bestätigungen von Nutzern aus dem Beta-Programm, möglicherweise müssen Nutzer die nicht daran teilgenommen haben noch etwas länger warten. Es kann sich aber auf jeden Fall lohnen zu prüfen, ob eine Aktualisierung für das eigene Note angezeigt wird.

22.12.2018 – Die The Korea Times hat einen Bericht veröffentlicht, wonach Samsung wohl bereits Ende des Monats international damit anfangen wird, Android 9 Pie für die Galaxy S9* und S9+ Modelle auszurollen. Allerdings wird dabei das Note 9 nicht mit erwähnt, wohl aber das Note 8. Es ist daher offen, ob auch die Note 9 Modelle bei diesem Rollout mit bedacht werden.

10.12.2018 – Samsung hat für das Note 9 endlich auch das Beta Programm frei geschaltet und damit können Nutzer nun auch bereits vorab die Android 9 Version samt One UI auf den Geräten testen. Aber Achtung: das ist noch keine finale Version und daher kann es noch Fehler geben. Ein Backup ist auf jeden Fall wichtig!

Einige Magazine meldeten bereits, dass auch das Note 9 bei den aktuellen Beta-Tests von Samsung mit dabei wäre, aber das scheint sich nicht bestätigt zu haben. Es gibt also leider auch noch keine Möglichkeit, Android 9 auf den Geräten zu testen. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: die neue Benutzeroberfläche Android One UI soll auch für die Note 9 Modelle kommen und wird wohl direkt mit dem Android 9 Update ausgeliefert. Das warten lohnt sich also doppelt: wegen des neuen Android und der neuen UI-Version von Samsung.

Die Neuerungen bei Android 9 im Überblick

Steuerung: Android 9 verändert die Buttons der Steuerung und entfernt anderthalb Buttons. Es bleibt nur noch der Home-Button und in den Apps der Zurück-Button. Der Multitasking-Button dagegen wird komplett verschwinden. In Android P kann man diese Funktion zukünftig aufrufen, in dem man von unten über den Bildschirm* wischt. Dann werden alle aktiven Apps angezeigt und man kann diese verwalten.

Natürlich arbeitet auch Android 9 wieder mit dem Treble-Konzept. Die Ebene der Treiber ist damit weiter von Betriebssystem getrennt und das macht separate Updates möglich. Auf diese Weise soll es schneller möglich sein, neue Android Versionen aufzuspielen. Es dürfte also spannend werden, ob modernere Smartphones* wie OnePlus 5T, Huawei* P20* oder das Galaxy S9* schneller Android 9 bekommen werden, als das bei ihren Vorgängern und Android 8 der Fall war.