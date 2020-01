Samsung* unterstützt weiter Olympia – kommt eine neue Olympic Edition? – Samsung* bleibt auch 2020 Sponsor für die Olympischen Spiele und wird daher auch die Youth Olympic Games in Lausanne unterstützen. Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder so ein Engagement und daher ist es auch keine große Überraschung, dass dies auch so beibehalten wird.

Konkret schreibt das Unternehmen dazu:

“Samsung* has supported the Olympic Movement for over 30 years, and we are proud to continue our legacy by empowering this generation of athletes to ‘Do What You Can’t’ spirit at the Youth Olympic Games Lausanne 2020,” said Stephanie Choi, Senior Vice President and Head of Global Marketing Team of Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “From Lausanne to Tokyo, this Olympic year holds many exciting opportunities for Samsung to showcase innovation and change the way participants experience the Games through mobile products and services with 5G connectivity.”

Dazu wird das Unternehmen auch die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokyo 2020 unterstützen. In den vergangen Jahren gab es dazu immer wieder auch Sondermodelle. So bekamen in 2018 die Athleten beispielsweise eine Olympic Edition des Samsung Galaxy Note 8 mit verändertem Design. Das macht natürlich Hoffnung, dass es auch 2020 wieder Sonder-Modelle der kommenden Modelle geben wird.

Samsung Galaxy Note 8 in der Olympic Edition

Leider hat das Unternehmen offiziell noch nichts dazu angekündigt. Daher bleibt offen, ob und welche technischen Besonderheiten im Zuge der Partnerschaft geplant sind. Durch die Austragung in Japan und damit der Nähe zum Heimatmarkt Süd-Korea wird das Unternehmen hier aber sicher besonders aktiv werden um die eigene Marke und die eigenen Produkte in den Fokus zu rücken.