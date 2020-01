Übertragung bei waipu.tv ruckelt oder bricht ab – das kann man dagegen tun – Bei waipu.tv handelt es sich um ein TV-Angebot, welches viele Fernsehsender bündelt. So kann man über diesen Anbieter herkömmliche Sender wie ZDF, RTL und Kika erhalten. Jedoch auch weitere Angebote wie RocketBeans TV oder ran fighting sind hier verfügbar. Waipu.tv bietet außerdem die Möglichkeit Inhalte aufzunehmen. Je nach abgeschlossenem Abonnement variiert die Aufnahmezeit, die Anzahl der Sender und parallelen Streams. Kunden können waipu.tv über mobile Endgerätze nutzen, sodass kein Reciever oder andere Geräte notwendig sind. Man hat jedoch die Möglichkeit über zum Beispiel einen Google Chromecast die Sender direkt auf dem Fernseher nutzen zu können.

Wie jeder andere Anbieter ist jedoch auch waipu.tv nicht davor geschützt, dass es mal zu Übertragungsproblemen kommen kann. Diese Probleme, die oft zu einer ruckelnden Übertragung und schlechter Bildqualität führen, haben viele mögliche Ursachen. Im Folgenden werden einige dieser Ursachen behandelt, sodass man im Ernstfall das Problem vielleicht schon ohne großen Aufwand selber lösen kann.

Internetqualität überprüfen

Kommen die Übertragungsprobleme nur gelegentlich vor, dann kann es gut sein, dass die Internetverbindung gerade nicht gut genug ist. Dies kann man zum Beispiel überprüfen, indem man eine andere Internetseite oder ein Video auf zum Beispiel YouTube lädt. Brauchen diese Seiten und Videos auch länger als üblich zum Laden oder ruckeln ebenfalls, dann wird es höchstwahrscheinlich an der Internetverbindung liegen. Hier kann es verschiedene Ursachen geben, die zu einer langsamen oder instabilen Verbindung führen. Möglicherweise beansprucht ein andere Teilnehmer im WLAN-Netzwerk oder ein anderes Gerät eine große Bandbreite. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Gerät ein Update macht oder jemand anderes große Dateien herunterlädt. Nutzt jedoch kein andere zur Zeit das WLAN-Netzwerk, dann kann es an äußeren Einflüssen liegen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Wartungsarbeiten oder Störungen beim Internetanbieter handeln. In diesem Fall kann man selber nicht wirklich etwas tun. Hier heißt es einfach abwarten und den Stream vorladen lassen. Auch eine veraltete Version des Browser kann die Ursache für langsames Laden sein, wenn niemand anderes die Internetverbindung beansprucht. Natürlich gibt es auch einige Möglichkeiten, wie man die Verbindung zum WLAN-Netzwerk verbessern kann. Dazu zählt zum Beispiel die Nutzung der 5 GHz-Frequenz, die nähere Positionierung am gewünschten Endgerät oder die Anschaffung eines WLAN-Repeaters.

Besonders beim Streamen über eine mobile Internetverbindung kann diese oft auch schon die Ursache sein. Im Mobilfunknetz ist die Übertragung doch nicht immer flächendeckend und von gleicher Qualität. Besonders auf einer Reise kann es leicht dazu kommen, dass der Stream ruckelt, da man eventuell in ein Gebiet mit schlechterem Netz kommt. In einem solchen Fall ist es ratsam, die gewünschten Dateien vor Antritt der Reise zu Hause herunterzuladen. So beansprucht man unterwegs seine mobilen Daten gar nicht und kann die Lieblingsserie dennoch genießen.

Ein anderer Aspekt, der für Störungen beim Stream sorgen kann, ist die CPU-Auslastung des Geräts. CPU steht für Central Processing Unit und meint den Hauptprozessor des jeweiligen Geräts. Ist die CPU des Geräts schwach, dann kann es hier zu Verarbeitungsproblemen kommen. Das Gerät kommt quasi nicht hinterher und kann die eingehenden Daten nicht schnell genug verarbeiten. Besonders in alten Laptops oder alten Smart-TVs kann diese CPU recht schwach sein. Es hilft also bei regelmäßigen Problemen die CPU-Auslastung zu überprüfen. Liegt diese Belastung bei der Übertragung bei über 90 Prozent, dann sollte man die CPU-Last reduzieren. Das kann zum Beispiel funktionieren, indem man einige Programme, die im Hintergrund arbeiten, schließt.

waipu.tv bietet eigene Analyse-App an

Waipu.tv bietet eine Analyse-App für Android* und iOS an, mit der man überprüfen kann, ob der eigene Internetanschluss technisch dafür geeignet ist waipu.tv zu nutzen. Diese App ist vor allem sinnvoll, wenn es zu Bildstörungen bei der Übertragung kommt. Mit der App kann man drei verschiedene Analyse-Durchläufe starten. Im ersten wird das Internet allgemein getestet. Kommt es hier zu Problemen bietet die App auch Hilfestellungen, wie man mit den Meldungen umgeht. An zweiter Stelle steht der Test des WLAN-Empfangs beim verwendeten Smartphone*. Ergeben sich hier keine Probleme, dann kann es natürlich sein, dass der Chromecast das Problem ist, falls man diesen nutzt. Die Übertragung an den Google Chromecast wird also an dritter Stelle getestet. Eine genau Anleitung*, wie die Analyse-App genutzt wird, bietet waipu.tv auf der Internetseite unter “Probleme beheben” an.

Kunden von waipu.tv haben die Möglichkeit die Daten von ihrem Smartphone* über einen Google Chromecast an den Fernseher zu senden. Dafür ist es wichtig, dass Smartphone* und Chromecast sich im selben WLAN-Netzwerk befinden. Häufig kann es hier auch zu Übertragungsproblemen kommen, da der Chromecast im Funkschatten des Fernsehers ist. Dieses Problem kann man mit einigen kleinen Schritten jedoch umgehen. Hier kann es zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man ein HDMI-Verlängerungskabel kauft, sodass der Chromecast etwas weiter entfernt ist vom Fernseher. Auch ein WLAN-Repeater oder ein Powerline-Adapter können das WLAN-Signal im gewünschten Raum verstärken, sodass die Verbindung zum Chromecast besser ist.

Eine andere Möglichkeit waipu.tv zu nutzen ist der Amazon Fire TV. Auch hier gibt es einige Problemlösungen, die man versuchen kann. Zum Beispiel sollte man überprüfen, ob ein Update für die App oder das Betriebssystem allgemein vorliegt. Sind die Programme nicht auf dem aktuellsten Stand, dann kommt es schnell zu Übertragungsproblemen. Auch das manuelle Anpassen der genutzten Frequenz kann sinnvoll sein. Dafür geht man in die Einstellungen und wählt den Menüpunkt “Töne und Bildschirm*” aus. Unter “Videoauflösung” kann man dann von “automatisch” auf “1080p 50 Hz” oder “720p 50 Hz” wechseln. Hier sollte man ausprobieren, ob die Übertragung mit einer der beiden Auflösungen besser wird. Waipu.tv bietet auf der Internetseite weitere Tipps an, die man bei Problemen probieren kann.