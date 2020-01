WhatsApp down – Was tun wenn WhatsApp nicht mehr funktioniert? – Bereits 2009 erschien WhatsApp auf dem Markt. Nach zahlreichen Updates wurde der Chat-Dienst schließlich im Jahr 2014 von Facebook übernommen. Bis heute sind diverse Anwendungen in die App hinzugefügt worden. Neben dem Versand von Textmitteilungen ist es beispielsweise möglich Bilder, Videos oder Standortinformationen auszutauschen. Vor kurzer Zeit kann zudem mit dem WhatsApp-Messenger telefoniert werden. Diese Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten führt nicht selten zu Problemen. Beispielsweise werden keine Nachrichten mehr versendet beziehungsweise empfangen. Die fehlende Statusleiste unter dem Namen des Chatpartners kann ebenfalls ein Beweis für ein Problem sein (Hierbei kann der Gegenüber auch die Einstellungen für die Privatsphäre geändert haben). Im Folgenden werden daher die häufigsten Probleme näher erläutert.

Aktuelle Informationen einholen – gibt es ein allgemeines Problem?



Zum einen bieten die Internetseiten wie allestörungen.de aktuelle Störungen und Fehlermeldungen zu großen Unternehmen. Auch Informationen zu WhatsApp sind dort zu finden. Zum anderen kann Twitter helfen. Unter #whatsappdown tauschen sich viele Nutzer über aktuelle Probleme des Dienstes aus.

Mittlerweile ist WhatsApp auch so bekannt, dass Ausfälle des Dienstes in der Regel auch in den regionalen und überregionalen Medien kommuniziert werden. Meistens erfährt man also auch den normalen Nachrichten (oder beispielsweise über Facebook) recht schnell, ob WhatsApp noch erreichbar ist, oder ob für alle Nutzer eine Störung besteht.

Überlastung des Servers

Derzeit nutzen rund 800 Millionen Menschen den WhatsApp-Dienst. Es ist nicht selten, dass der Server dadurch überlastet wird. Zunächst sollte der Status des Servers geprüft werden. Hierfür wird die App gestartet. Der nächste Schritt besteht darin, dass im oberen rechten Bildrand das Einstellungen-Menü geöffnet wird. Unter dem Punkt “Hilfe” ist der Systemstatus zu finden. Falls dieser ausgewählt wird, erscheint der Status des Services.

Probleme mit dem Empfang oder dem Smartphone

Obwohl die Netzabdeckung immer weiter entwickelt wird, ist dennoch ein schlechter Empfang möglich. Des Weiteren kann das Datenvolumengrenze des Vertrags erreicht sein. Man sollte daher prüfen, ob die Simkarte im Geräte noch korrekt erkannt wird und auch, ob man mit dem Handy oder Smartphone* noch Netz hat und die mobilen Datenverbindungen funktionieren. Gibt es mit einem der Punkt Probleme, sollte das Smartphone* mit einem lokalen WLAN verbunden werden.

Ist das Problem weiter vorhanden, sollte die Software komplett geschlossen und wieder neu gestartet werden. Ist das Problem noch immer nicht behoben, empfiehlt sich eine Deinstallation. Sofern das Problem nach einer Neuinstallation weiterhin auftritt, könnte alternativ ein anderer Messenger gewählt werden.

Nach neusten Informationen wird über ein Verbot von WhatsApp in Großbritannien beraten. In anderen Länder wurde der Dienst zumindest teilweise ausser Kraft genommen (meist jedoch nur für eine bestimme Zeit). Demnach soll nicht der oftmals kritisierte Umgang mit der Privatsphäre im Vordergrund stehen. Die britische Regierung argumentiert damit, dass im „Kampf gegen den internationalen Terrorismus“ jegliche digitale Kommunikation verboten werden muss, welche nicht überwacht werden kann. Durch das neue Gesetz wäre neben WhatsApp auch Apples iMessage und Snapchat betroffen.