WinSIM: 5GB Allnet Flat ohne Vertrag* für 7.99 Euro – In dieser Woche ist WinSIM mit einer Sonderaktion bei Drillisch dran und bietet noch bis 14. Januar die 5GB Allnet Flat für monatlich 7.99 Euro an. Der Preis ist dabei dauerhaft so niedrig, wenn man die Flatrate im Aktionszeitraum bucht. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

winSIM zündet den Aktionsknaller und senkt die Grundgebühr des LTE All 5 GB Tarifs um ganze 5 € jeden Monat. Somit ist die Allnet-Flat mit 5 GB LTE Datenvolumen für 7,99 € monatlich zu haben. Der nächste Kracher: Dieser Tarif ist wahlweise als monatlich kündbare Variante oder 24 Monatstarif – auf Wunsch auch mit Smartphone* – zu haben.

Bereits abgelaufene WinSIM Sonderaktionen

WinSIM hat heute eine neue Sonderaktion gestartet und bietet im LTE All 3GB Tarif 1GB zusätzliches Datenvolumen zu gleichen Preis an. An den anderen Konditionen ändert sich dabei nicht: man bekommt eine Allnet Flat für Gespräche und SMS in alle Netze und genutzt wird das 4G LTE Netz von O2*/Telefonica. Der maximale Speed* für Datenverbindungen beträgt dabei bis zu 50MBit/s.

Die neue Sonderaktion gilt aber leider nicht für alle Allnet Flat und Tarife bei WinSIM, sondern lediglich für die LTE All 3G Flatrate. Die weiteren Angebote des Unternehmens bieten auch im Aktionszeitraum das normale Datenvolumen.

WinSIM selbst schreibt zu aktuellen Aktion:

Für Neukunden gibt es ab sofort im Tarif LTE All 3 GB ein zusätzliches Gigabyte LTE-Datenvolumen gratis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Telefonie und SMS 4 GB Internetvolumen für 7,99 Euro monatlich bereit. Die Aktion gilt bis einschließlich 15.04.2019 für beide Laufzeitvarianten (24 Monate und 1 Monat). Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Drillisch Online und der Marke winSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wechselbonus.

Nach wie vor sind die Preise bei Drillisch dabei gleich, unabhängig davon, für welche Laufzeit man sich entscheidet. Man zahlt also für die WinSIM Tarife mit Vertrag exakt die gleiche Grundgebühr, die man auch fü die Angebote mit 2 Jahren Laufzeit zahlen würde. Nur bei der Aktivierungsgebühr gibt es Unterschied: statt 9.95 Euro zahlt man bei den Tarifen mit längerfristiger Vertragsbindung derzeit keine Aktivierungsgebühr. Möglicherweise wird es an der Stelle aber ohnehin in absehbarer Zeit Änderungen geben, denn das Verbraucherschutz-Ministerium hat ein Papier vorgelegt, wonach die Vertragslaufzeiten auch im Mobilfunk-Bereich auf maximal 1 Jahr begrenzt werden sollen. Bis es soweit ist gelten aber noch die aktuellen Regelungen.

WinSIM bietet derzeit im Bereich der Allnet Flat mit die billigsten Angebote auf dem deutschen Markt. Vor allem im Einsteiger-Bereich, aber auch bei den 3 (derzeit 4GB) Datenvolumen sind die Preise kaum zu schlagen und es gibt keine Anbieter auf dem Markt, die günstiger wären.