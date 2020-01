Xiaomi* Mi A3 – Android* 10 Update kommt im Februar – Gute Nachrichten für alle Benutzer eines Xiaomi* Mi A3: die neuste Version von Android* 10 wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Support von Xiami Indien hat auf Nachfrage bestätigt, dass die Modelle im Februar die neuste Android* Version bekommen sollen. Um genau zu sein soll es bereits Mitte Februar so weit sein.

Im Original auf Twitter heißt es dazu:

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020