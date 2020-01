Xiaomi* Redmi 8A mit Android* 10 aufgetaucht – ist das Update bereits unterwegs? – Auf Geekbench sind Redmi 8A Modelle mit der neuste Android* Version aufgetaucht und das könnte darauf hindeuten, dass Xiaomi* mit der Entwicklung der Version so weit fortgeschritten ist, dass man sie bereits testet. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Termin für das Release, aber immerhin zeigt der Test, dass das Unternehmen daran arbeitet. Die Hoffnung auf ein schnelles Update auf Android* 10 ist also zumindest begründet. Andere Einsteigermodelle haben bereits Android 10 bekommen – am Preis macht das Unternehmen die Updatereihenfolge also nicht fest.

Die neuen Android 10 Funktionen im Überblick