Allnet Flat Knaller: nur 3.99 Euro für eine komplette Flatrate – Drillisch startet in den Februar gleich mit einer wirklich extrem billigen Aktion bei Handyvertrag.de. Die Marke bietet die komplette Allnet Flat mit 1GB Datenvolumen für nur 3.99 Euro an. Wer im Aktionszeitraum bucht, kann die Flat dann dauerhaft zu diesem günstigen Preis nutzen. Die Flatrate ist dabei auch dann so günstig, wenn man sich für die kurze Laufzeit von nur einem Monat entscheidet. Man kann diesen Handytarif also auch sehr flexibel buchen.

Die Tarifdetails sehen dabei wie folgt aus:

Handyvertrag.de LTE All 1 GB

Telefonie- und SMS-Flat

10€ Wechselbonus

Bereitstellungspreis:

1M -> 9,99€

24M -> 0€

Preismarke : nur 3,99€ mtl. statt 6,99 €

: Aktionsstart: 07.02., 11h

07.02., 11h Aktionsende: 10.02., 11h

10.02., 11h zum 3.99 Euro Aktions-Deal

Die Allnet Flat nutzt das Mobilfunk-Netz von O2*/Telefonia und bietet LTE Zugang an. Der Speed* ist aber auf maximal 50MBit/s begrenzt. Man bekommt also kein LTE max bei diesem Angebot und 5G ist natürlich auch noch nicht enthalten.

Dazu gibt es noch einen Kritikpunkt: Die Datenautomatik ist dabei immer aktiv und müsste selbst abgeschaltet werden. Beim Unternehmen schreibt man dazu:

Sie haben, je nach Tarif, ein bestimmtes Inklusiv-Datenvolumen. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar. Sie werden mit Erreichen von 80 % und 100 % Ihres Inklusiv-Volumens automatisch per SMS benachrichtigt, sowie nach jeder automatischen Erweiterung.

Bei einem Datenvolumen von 1GB sollte man das auch abschalten, denn dieses Volumen wird recht schnell aufgebraucht, wenn man häufger online geht.