Android* 10 für alte Samsung*-Smartphones – aber leider nicht offiziell – Samsung* ist derzeit dabei, die aktuellen Smartphones auf das neue Android* 10 umzustellen und bei einigen Modellen ist dieses Update bereits durch (Android 10 für Galaxy S10, Galaxy S9 mit Android 10 usw.). Allerdings betrifft das nur die neuen Modellen – Handys und Smartphones, die älter als 2 bis 3 Jahre sind, bekommt in der Regel keine Updates mehr.

Bei XDA Developers hat man sich damit nicht abgefunden und für ein Samsung* Galaxy S2 und ein Samsung Galaxy Note 3 (kein Schreibfehler!) einen Build mit LineageOS 17.1 auf Basis von Android* 10 erstellt und diesen auf den Modellen zum Laufen gebracht. Technisch scheint es also durchaus möglich zu sein, dass Android 10 auf den Modellen zum Einsatz kommt, wobei offen bleibt, ob wirklich auch alle Funktionen und Techniken nutzbar sind.

Bei XDA-Developers schreibt man dazu:

The Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S III, OnePlus One, and the Xiaomi* Redmi Note 3 have consistently thrived on XDA, their developer communities helping the users to make their phones smoother, faster, and more up-to-date long after their device makers have ended all support. We find the same example here. Developers have built Android 10-based LineageOS 17.1 custom ROMs for the Samsung Galaxy S II and the Samsung Galaxy Note 3. The Galaxy S II was released all the way back in 2011, making it ancient in smartphone* technology. The Galaxy Note 3 was released in 2013, more than six years ag

Leider ist dies allerdings keine offizielle Version. Wer also noch eines der beiden Modelle hat, wird keine entsprechende Aktualisierung finden, stattdessen müsste man per Hand selbst aktiv werden und die Versionen installieren (und wahrscheinlich eine ganze Reihe von Bugs fixen). Für den normalen Einsatz ist dieses Android 10 Update also keine Option, aber es macht schon deutlich, dass auch alte Modelle mit modernem Android arbeiten könnten, wenn es die Hersteller denn anbieten würden.

Die Android 10 Versionen auf dem Galaxy S2 und dem Note3 im Video