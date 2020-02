Congstar*: Allnet Flat ab sofort mit 3GB extra Datenvolumen – Congstar* hat im Februar eine neue Sonderaktion gestartet, über die Neukunden bei der normalen Allnet Flat des Discounters 3GB Datenvolumen pro Monat extra bekommen. Die 5GB Allnet Flat von Congstar* wird somit zu einer 8GB Flat aufgewertet – der Preis bleibt aber gleich und die Flat kostet weiterhin 20 Euro monatlich.

Die Flat bietet mittlerweile auch LTE mit Geschwindigkeiten bis 25MBit/s und gegen einen Aufpreis von 3 Euro pro Monat kann man auch LTE50 für die Flatrate buchen. Der monatliche Preis würde daher dann 23 Euro betragen.

Der „Alaaf You“-Aktionstarif in der Übersicht:

congstar Allnet Flat mit 8 GB monatlichen Datenvolumen (statt 5 GB) für 20 Euro / Monat

Flat telefonieren und SMS in alle deutschen Netze

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Laut Congstar läuft die Aktion noch bis zum 1. März 2020. Man muss also eine Entscheidung für oder gegen diese Sonderaktion nicht über das Knie brechen, sondern kann sich noch etwas Zeit lassen.

Dazu gibt es auch noch eine Kunden-werben-Kunden Aktion bei Congstar. Zur Flat gibt es auch einen Gutschein, mit der ein anderer Kunde die Flat noch günstiger erhält. Konkret gibt es mit diesem Congstar Code 30 Prozent Rabatt zusätzlich auf den Tarif. Es muss dabei keine Allnet Flat sein, sondern der Code gilt auch für die andere Congstar Prepaid Handytarife auch Rechnung.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Sobald der Aktionstarif oder auch die Allnet Flat Plus bzw. ein congstar Homespot Tarif online gebucht wird, erhält der Kunde einen 30 Prozent-Gutscheincode. Er wird nach der Buchung zunächst per SMS ankündigt. Zugestellt wird der Gutscheincode am 16.03.2020 und ist dann bis zum 31.05.2020 gültig. Der „Alaaf You“-Gutscheincode kann einmalig bei Neuabschluss eines congstar Postpaid Tarifs (außer der Fair Flat) im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis eingelöst werden. Die Rabattierung gilt nur, solange der Erstvertrag aktiv ist.