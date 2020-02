Congstar* Prepaid: 10GB extra Datenvolumen für Bestandskunden bei WhatsApp Aufladung – WhatsApp bietet für die Prepaid Karten bereits seit letztem Jahr die Möglichkeit an, neues Guthaben auch per WhatsApp aufzuladen. Nun hat das Unternehmen in diesem Bereich eine Sonderaktion gestartet und bietet 10GB extra Guthaben für alle, die WhatsApp zu Aufladung nutzen. Das extra Datenvolumen steht dabei einmalig bei der ersten WhatsApp Aufladung zur Verfügung und ist damit auch für Bestandskunden nutzbar. Dafür ist dann natürlich aber auch ein WhatsApp Account notwendig.

Mittlerweile kann man die Congstar Prepaid Tarife auch als LTE Variante nutzen (mit LTE Speed* bis 25MBit/s). Dann würden auch die 10 Gigabyte kostenloses Datenvolumen mit LTE zur Verfügung stehen. Ansonsten surfen man im 3G Netz der Telekom* mit Geschwindigkeiten bis zu 25MBit/s.

Congstar* selbst schreibt zu neuen Sonderaktion:

Wie funktioniert das Ganze? Einfach Guthaben bis zum 23.02.2020 über WhatsApp aufladen und 10 GB Datenvolumen* erhalten.

Speichern Sie die Nummer des congstar* WhatsApp-Aufladeservice +49 170 448 98 18 in Ihren Kontakten. Nun können Sie per WhatsApp-Nachricht Ihren gewünschten Aufladebetrag senden: „15 €“, „30 €“ oder „50 €“. Per WhatsApp-Chat werden Sie sofort weitergeleitet zum Bezahlen über ein Bezahlverfahren Ihrer Wahl. Sobald Ihr congstar Prepaid-Guthaben per WhatsApp-Chat erfolgreich aufgeladen ist, erhalten Sie einen Code per WhatsApp-Nachricht. Diesen Code geben Sie bis spätestens zum 31.03.2020 auf datapass.de/voucher ein und erhalten zusätzlich 10 GB Datenvolumen. Bitte beachten Sie, dass Sie das WLAN an Ihrem Smartphone* vorab deaktivieren müssen.*



Die 10 Gigabyte extra Datenvolumen sind auch an einige Bedingungen gebunden. Beispielsweise sind sie nur 30 Tage gültig, man muss dieses Datenvolumen also recht schnell versurfen. Zu den weiteren Details schreibt das Unternehmen:

Nach Einlösen des Codes erhält der Kunde 10 GB zusätzliches Datenvolumen mit der Geschwindigkeit seines gebuchten Tarifs/seiner gebuchten Option, welches ab dem Buchungszeitpunkt für 30 Tage gültig ist. Nach 30 Tagen verfällt nicht verbrauchtes Datenvolumen. Das 10 GB Datenvolumen gilt für die paketvermittelte Datennutzung innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Bei einem Tarifwechsel verfällt das zusätzliche Datenvolumen.