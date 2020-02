Congstar*: VoLTE und WLAN Call sollen im März kommen – Congstar* hat zwar mittlerweile in allen Tarifen LTE bekommen und langsam stellt das Unternehmen sogar auf kostenloses LTE um, aber es fehlen nach wie vor Merkmale wie VoLTE (also Telefonieren über LTE) und auch WIFI oder WLAN Calls (Gespräche über das WLAN) sind nicht aktiv. Das ist im Vergleich zu den originalen Telekom* Tarifen doch ein deutlicher Nachteil und daher fragen Nutzer beim Unternehmen immer wieder nach, ob und wann diese Funktionen frei geschaltet werden.

In dieser Hinsicht gibt es mittlerweile eine gute Nachricht, denn das Unternehmen hat im Forum bestätigt, dass im kommenden Monat, also im März, die Freischaltung sowohl für VoLTE als auch für WLAN Call kommen soll.

Im Forum schreibt ein Mitarbeiter konkret dazu:

ich habe gerade mit einigen Kollegen Rücksprache gehalten. Die angekündigte LTE-Umstellung in den Allnet Flat, Allnet Flat Plus und Fair Flat Tarifen bringt auch VoLTE und Wifi-Call mit sich. Die Umstellung erfolgt schrittweise in allen betreffenden Tarifen bis zur Mitte des kommenden Monats.

Ob VoLTE oder Wifi-Calling nach der Freischaltung dann tatsächlich läuft, hängt maßgeblich vom genutzten Endgerät ab. Einige Hersteller/Geräte erwarten eine Telekom*-Karte und ermöglichen die Funktion andernfalls nicht, andere Geräte sind mit allen Anbietern kompatibel. In jedem Fall muss die Funktion vom Gerätehersteller freigegeben sein. Falls es nach der Umstellung nicht läuft, kann nur ein Update des Geräts die Funktion freischalten, darauf haben wir aber keinerlei Einfluss.

Allerdings ist dabei derzeit nur von den Allnet Flat die Rede. Man kann also wohl davon ausgehen, dass die anderen Tarife und vor allem die Congstar* Prepaid Tarife* vorerst noch warten müssen. Diese Vorgehensweise kennt man noch von der LTE Umstellung – damals wurden auch erst die Flatrates mit LTE versorgt und dann nach und nach die anderen Tarife des Unternehmen. Mit etwas Glück wird es auch bei VoLTE so laufen. Andere Prepaid Anbieter sind in dieser Hinsicht im Übrigen auch noch nicht sehr viel weiter, auch die Telekom Prepaid Sim haben noch kein VoLTE und auch bei den Vodafone Callya Handykarte gibt es noch kein VoLTE.