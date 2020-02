Das iPhone 8* (plus) mit Vertrag im Vergleich – die besten Preise im Überblick – Apple hat 2017 gleich drei neue Modelle auf dem Markt gebracht, neben dem iPhone X, das für über 1000 Euro zu haben ist, gibt es auch das iPhone 8* und 8 plus. Diese Modelle sind die Weiterentwicklung des iPhone 7* und basieren auf dessen Design. Im Vergleich sind diese Modelled deutlich billiger als das iPhone X und haben eine unverbindliche Preisempfehlung (ohne Tarif und Vertrag) ab 799 Euro. Wer mehr Speicher möchte oder gleich die größere Version, zahlt allerdings mehr. Mit Vertrag sinkt der Kaufpreis natürlich deutlich, allerdings gibt es dafür dann monatliche Kosten, die den Gesamtpreis in die Höhe treiben können. So werden für das iPhone 8* mit Vertrag trotzdem Gesamtkosten von über 1000 Euro in der Mindestvertragslaufzeit fällig.



Das iPhone 8 (plus) mit Vertrag im Vergleich – so findet man die besten Preise

Mittlerweile gibt es sowohl das iPhone 8 als auch das iPhone 8 plus bei fast allen Anbietern und daher ist die Auswahl an Tarifen und Verträgen zu diesen Modellen recht groß. Einige Anbieter haben darüber hinaus auch noch Sonderaktionen, so dass es nicht ganz einfach ist, den günstigsten Preis für die Smartphones zu finden. Prinzipiell kann man aber derzeit davon ausgehen, dass ein monatlicher Preis zwischen 40 und 50 Euro sowie ein Kaufpreis von unter 100 Euro durchaus ein guter Deal ist.

Hinweis: Wer nur nach passenden Tarifen für ein iPhone (ohne Hardware) sucht, kann teilweise die besseren Angebote bekommen. Entsprechende Übersichten für iPhone Tarife und Flat gibt es beispielsweise hier oder für den Prepaid Bereich auch auf dieser Seite speziell für iPhone Simkarten und Tarife.

01.02.2020 – 01.02.2020 – Preisbörse24 bietet die iPhone 8 aktuell mit 40 Euro Cashback an. Das Angebot sieht dabei wie folgt aus:

Apple iPhone 8 für 79,95 € + 40 € Cashback + Vodafone* Young M Aktion (mit GigaKombi-Vorteil) (11 GB mit 500 Mbit/s) für 18,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 455,76 € (Kein Anschlusspreis*)

Hardwarekosten (einmalig): 49,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 535,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 22,32 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 466,56 € idealo-Preis für’s Smartphone* und 40 € Cashback) => 1,21 € monatlich

ZUM DEAL

30.10.2019 – 1&1 hat die preise für die iPhone 8 mit Vertrag gesenkt und bietet die Modelle ab sofort mit folgenden Konditionen an:

1&1 All-Net-Flat LTE S: 20,99€/Monate 1-12, danach 40,99€/Monat und 49,99€ Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE M: 20,99€/Monate 1-12, danach 45,99€/Monat und 0,-€ Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE L: 25,99€/Monate 1-12, danach 50,99€/Monat und 0,-€ Einmalpreis

Einmalpreis 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 30,99€/Monate 1-12, danach 55,99€/Monat und 0,-€ Einmalpreis

04.06.2019 – Direkt bei O2* gibt es derzeit eine Sonderaktion mit dem Apple iPhone 8 (64 GB) für 1 € Zuzahlung + o2* Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 34,99 € mtl. Der Gutscheincode für diese Aktion lautet: hwv-fm-10



Zur Aktion

08.03.2019 – iPhone 8 (64 GB) für 49 € Zuzahlung + o2* Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 29,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten: 53,99 € (inkl. 4,99 € Porto)

Rechnerischer Preis pro Monat (813,74 € Gesamtkosten / 24): 33,91 €

Effektivpreis (549 € idealo-Bestpreis fürs Smartphone*)=> 11,03 € mtl.

zum Deal

01.02.2019 – Bei DeinHandy gibt es einen neuen Deal mit den Modellen: Apple iPhone XR (64 GB) für 79 € Zuzahlung + o2 Free M Boost (20 GB mit 225 MBit/s LTE) für 34,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten: 79 €

Rechnerischer Preis pro Monat (958,75 € Gesamtkosten / 24): 39,95 € mtl.

Effektivpreis (776,99 € idealo-Preis fürs Smartphone* eingerechnet) => 7,57 € mtl.

Zum Deal

18.01.2019 – Preisbörse bietet derzeit dieses Modell mit Congstar* Allnet Flat besonders günstig an. Inklusive einer 6GB Allnet Flat im Telekom* Netz gibt es derzeit das Apple iPhone 8 (64 GB) für 299 € Zuzahlung:

Rechnerischer Preis pro Monat (Gesamtkosten / 24): 44,09 € mtl.

Effektivpreis (628,50 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 17,90 € mtl.

Zum Deal

08.11.2018 – Aktuell bekommt man bei Handytick das iPhone 8 ab 4,95 Euro Kaufpreis samt Vertrag. Als Tarif steht dabei beispielsweise die Vodafone* XL Flat zur Verfügung.

Allnet Flat Telefonie & SMS

Internet Flat mit 11GB

Junge Leute von 18 bis 27 erhalten 17GB!

LTE mit bis zu 500 Mbit/s

EU-Roaming Flat

3 Monate Deezer Premium oder Bild+ kostenlos testen

Anschlussgebühr frei über MeinvodafoneApp

monatliche Grundgebühr 41,99€ statt 46,99€ für die ersten 24 Monate

Zum Deal

24.10.2018 – Preisbörse24 hat die Preise für das iPhone 8 in Verbindung mit der 10GB Allnet Flat Otelo* MAX nochmal gesenkt und bietet die Geräte nun für 29.99 Euro monatlich und 129 Euro Kaufpreis an. Zum Deal

23.09.2018 – 1&1 hat mit dem Start der neuen iphone XS Modelle die älteren iPhone 8 aus dem Vorjahr billiger gemacht. Die Preise mit Vertrag sehen derzeit wie folgt aus:

1&1 All-Net-Flat (LTE) S: 44,99€/Monat und 49,99€ (64 GB) / 199,99€ (256 GB) Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat (LTE) M: 49,99€/Monat und 29,99€ (64 GB) / 179,99€ (256 GB) Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat (LTE) L: 54,99€/Monat und 0,-€ (64 GB) / 149,99€ (256 GB) Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat (LTE) XL: 59,99€/Monat und 0,-€ (64 GB) / 149,99€ (256 GB) Einmalpreis.

11.09.2018 – Bei Otelo* bekommt man das iPhone 8 derzeit mit einer 7GB Allnet Flat (inklusive kostenloser Gespräche und SMS) für 39.99 Euro im Monat und einer Zuzahlung von einmaig 188,99 Euro. Das alles mit bester Vodafone*-Netzqualität. Zum Deal

03.09.2018 – Bei WinSIM gibt es das iPhone 8 samt Vertrag mittlerweile ohne Anschlusspreis. Effektiv zahlt man daherje nach Tarif nur etwa 13 Euro für die Modelle:

winSIM LTE All 3 GB + iPhone 8

Allnet-Flat mit 3 GB LTE

Nur 34,99€ statt 35,99€ monatliche Grundgebühr

Einmaliger Gerätepreis 69,99€

Bereitstellungspreis: 0€

10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

16.08.2018 – Preisbörse24 hat das iPhone 8 derzeit mit einem Telekom* Magenta Tarif und einem 40 Euro Gutschein (Gutscheincode “save40”) im Angebot. Dafür bekommt man eine originalen Telekom* Allnet Flat mit 8GB LTE Datenvolumen und 54,95 Euro monatlicher Grundgegbühr. Das Gerät selbst kostet einmalig 49 Euro. Zum Deal

10.07.2018 – Modeo hat das iPhone 8 und auch das iPhone 8 plus derzeit in einer Sonderaktion im Angebot. Zusammen mit der mobilcom-debitel Comfort Allnet gibt es die Modelle ab 31,99 € / 36,99 €. Darin enthalten:



Allnet Flat telefonieren

2 GB Internet Flat mit bis zu 42,2 Mbit/s

Vodafone Netz

Zum Deal

20.06.2018 – Derzeit gibt es das iPhone 8 mit dem LTE Starter für nur 35,99 Euro bei Smartmobil*. Der Kaufpreis beträgt bei dieser Aktion lediglich 1 Euro für Gerät samt Handyvertrag. Zum Angebot*

30.05.2018 – Derzeit gibt es das iPhone 8 samt Vertrag bei preisbörse24 besonders günstig. Das Unternehmen schreibt dazu:

… aktuell haben wir im Zuge unserer Monat-ENSPURT Aktion noch einen Gutschein im Wert von 20€ on Top im Angebot um unsere Preise nochmal zu verschärfen! Der Gutschein ist nur gültig auf unseren TOP Deal iPhone 8 64GB im Vodafone Smart L+ Tarif für nur 36,99 € / Monat

GUTSCHEIN CODE: 20sparen



12.02.2018 – Smartmobil* hat die Deals im Feburar überarbeitet, bei denen es auch das iPhone 8 mit Vertrag besonders günstig gibt. Die Modelle gibt es mittlerweile auch mit dem LTE Pro Tarif (mit satten 5GB Datenvolumen) für nur 40.99 Euro monatlich und einem Kaufpreis von 1 Euro. Mit der Anschlussgebühr (29.99 Euro) liegt der Effektivpreis dabei bei nur 42.28 Euro pro Monat. Zum Angebot*

18.01.2018 – Bei Handyflash gibt es das iPhone 8 mit 64GB gerade als Sonderaktion. Man bekommt die Modelle samt Vertrag ab 41.99 Euro monatlich, die Zuzahlung (einmalig) beträgt dabei nur 69.95 Euro. Zum Deal

05.01.2018 – O2 hat einen neuen Deal mit dem iPhone 8 samt Handyvertrag gestartet und bietet die Modelle derzeit mit der O2 free M Allnet Flat (mit 10GB LTE Internet-Flat) für 47.99 Euro monatlich und 49 Euro Kaufpreis an. Über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten zahlt man so nur etwa 1200 Euro.

21.12.2017 – Smartmobil* hat auch im Dezember einen neuen Deal aufgelegt. Man bekommt derzeit dort die iPhone 8 mit Vertrag ab 1 Euro und in Verbindung mit einer LTE Allnet Flat (1,5GB Datenvolumen mit LTE Speed) ab 37.99 Euro monatlich. Zum Angebot*

17.11.2017 – Bei Smartmobil gibt es das iPhone 8 mit Vertrag und 24 Monaten Laufzeit gerade mit der 5GB Allnet Flatrate für 21.99 Euro monatlich und einem Euro Kaufpreis. Rechnet man den Gerätepreis heraus, bleibt damit ein effektiver Preis für die 5GB LTE Allnetflat von nur etwas mehr als 15,28 Euro pro Monat. Zum Angebot*

Wo liegen die Unterschiede des iPhone 8 zum iPhone X?

Der größte direkte Unterschied zwischen den Modellreihe macht sich bereits beim Preis bemerkbar. Die iPhone 8 Modelle werden ab 799 Euro zu haben sein und kosten damit etwa 350 Euro weniger als das iPhone X. Diese ist ohne Vertrag für über 1100 Euro zu haben. Mittlerweile kann man beide Modelle bestellen, allerdings sind die Lieferzeiten für das iPhone X nach wie vor deutlich länger als beim iPhone 8. Wer also schnell ein neues Smartphone benötigt, ist beim iPhone 8 richtig, allerdings sollte das natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt für einen Kauf sein.

Dafür bietet aber auch nur das iPhone X das neue Design mit den deutlich kleineren Rändern. Auch Face ID gibt es nur beim iPhone X und dazu setzen die iPhone 8 Modelle auf LCD* Displays (wie die Vorgänger) während man beim iPhone X bereits OLED Displays verbaut hat. Bei Akku setzt das iphone X auf 2700mAh und hat damit etwas mehr Kapazität als die Modelle in den 8er Geräten.

Das iPhone X ist also tatsächlich der Technologieträger bei Apple. iPhone 8 und 8 plus werden aber sicher auch ihre Fans finden, immerhin sind auch sie eine deutliche Weiterentwicklung zum bisherigen iPhone 7* und 7 plus. Prinzipiell gilt: wer das neue Design haben möchte und Face ID nutzen will, muss zwangsläufig zum iPhone X greifen und damit auch den Aufpreis zahlen, denn beide Features gibt es beim iPhone 8 noch nicht. Wer auf diese Punkte verzichten kann, findet beim iPhone 8 auch die bewährte Apple Technik auf dem neusten Stand und spart dazu noch einige hundert Euro. In 2018 sollen dann alle Geräte mit dem neuen Design kommen, dann hat man diese Auswahl gar nicht mehr.

Das offizielle iPhone 8 Video: 10 Dinge die du am iPhone 8 lieben wirst

