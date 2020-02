Die schnellsten Prepaid Tarife* 2020 – wenig Änderungen, aber die Telekom* mit 5G – 2020 ist noch gar nicht so alt, aber es gibt im Prepaid Bereich bereits einige Veränderungen. So hat die Telekom* beispielsweise neue Prepaid Tarife* eingeführt und auch bei O2* wurden die Prepaid Simkarten überarbeitet.

Bei den maximalen Geschwindigkeiten im Prepaid Bereich hat sich durch diese Neuerungen allerdings wenig geändert.Nominell bietet weiter die Callya Freikarte* den meisten Speed*. Das Maximum liegt hier bei bis zu 500MBit/s, allerdings erreicht man in der Praxis doch deutlich weniger. Das ist allerdings auch in den anderen Netzen so der Fall.

Die größte Neuerung beim Speed*: die Telekom* bietet alle Prepaid Sim nun auch mit 5G an – allerdings gegen Aufpreis. Man zahlt in den meisten Tarifen 3 Euro zusätzlich, wenn man das 5G Netz der Telekom mit nutzen will. Dann gibt es deutlich mehr Speed* – wie schnell die Simkarten dann maximal surfen können, hat die Telekom aber bisher noch nicht mitgeteilt. Es gibt bisher leider auch nicht keine Tests von Dritten dazu, so dass offen bleibt, wie groß der Geschwindigkeitsgewinn durch diese Umstellung wirklich ist. Sicher ist nur, dass die Telekom damit die einzige 5G Prepaid Karte auf dem Markt bietet.

Für die Nutzung von 5G (auch im Prepaid Bereich) sollte man allerdings im Hinterkopf behalten, dass es derzeit nur sehr wenige Bereiche gibt, in denen bereits Zugriff auf 5G möglich ist. Wenn nicht gerade in einer der größten Städte von Deutschland wohnt, wird man wohl auch mit den Telekom 5G Prepaid Sim im normalen 4G Netz surfen und daher keinen Unterschied zu den aktuellen Tarifen merken.

Bisher scheint es beim Speed auch kurzfristig wenig Änderungen zu geben. Weder Vodafone* noch O2* haben Pläne veröffentlicht, wonach auch ihre Prepaid Angebote mit 5G ausgestattet werden sollen. Daher könnte die Telekom Prepaid Karte noch etwas länger die einzige 5G Prepaid Sim auf dem Markt bleiben.