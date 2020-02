Galaxy Z Flip – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Das Galaxy Z Flip wurde im Februar 2020 zusammen mit der Galaxy S20 Serie vorgestellt und ist die zweite Version eine faltbaren Handys, die Samsung* im Angebot hat. Im Vergleich zum Fold sind die Geräte aber kleiner und lassen sich zu einem vollwertigen Handy aufklappen. Dazu wurde auch die weitere Technik verbessert.

Samsung* selbst schreibt zum neuen Smartphone*:

Stil, der in die Hosentasche passt – Das Galaxy Z Flip wurde so gestaltet, dass es fast überall dabei sein kann. In geschlossenem Zustand ist es ungefähr so groß wie eine Brieftasche und passt leicht in die Hosen- oder Handtasche. In geöffnetem Zustand offenbart das Smartphone* ein großes 6,7-Zoll-Display. Die moderne Farbpalette des Galaxy Z Flip ist ein echter Blickfang. Durch die abgerundeten Ecken des Gehäuses fühlt es sich elegant an und schließt mit einem angenehmen Klick, wenn man es zusammenklappt.

– Das Galaxy Z Flip wurde so gestaltet, dass es fast überall dabei sein kann. In geschlossenem Zustand ist es ungefähr so groß wie eine Brieftasche und passt leicht in die Hosen- oder Handtasche. In geöffnetem Zustand offenbart das Smartphone* ein großes 6,7-Zoll-Display. Die moderne Farbpalette des Galaxy Z Flip ist ein echter Blickfang. Durch die abgerundeten Ecken des Gehäuses fühlt es sich elegant an und schließt mit einem angenehmen Klick, wenn man es zusammenklappt. Das weltweit erste Display mit faltbarem Glas – Das Infinity Flex-O Display, mit dem das Galaxy Z Flip ausgestattet ist, besteht aus biegsamem Ultra Thin Glass (UTG). Ultra Thin Glass ist besonders dünn und teilt viele der Premiumeigenschaften von klassischen Glasdisplays, wie das hochwertige Gefühl und die besondere Optik. Die Frontkamera befindet sich zentriert hinter einem Punchhole im Display. Nutzer können ihre Lieblingsinhalte auf dem 21,9:9-Display im Kino-Format genießen.

– Das Infinity Flex-O Display, mit dem das Galaxy Z Flip ausgestattet ist, besteht aus biegsamem Ultra Thin Glass (UTG). Ultra Thin Glass ist besonders dünn und teilt viele der Premiumeigenschaften von klassischen Glasdisplays, wie das hochwertige Gefühl und die besondere Optik. Die Frontkamera befindet sich zentriert hinter einem Punchhole im Display. Nutzer können ihre Lieblingsinhalte auf dem 21,9:9-Display im Kino-Format genießen. Weiterentwickeltes Scharnier – Das weiterentwickelte Scharnier des Galaxy Z Flip ist ein Stück echte Ingenieurskunst. Das Scharnier wird von zwei Kurvenscheiben unterstützt, die klein, aber raffiniert konstruiert sind, um sicherzustellen, dass jeder Faltvorgang stabil und flüssig funktioniert. Das Galaxy Z Flip kann, wie ein Laptop-Bildschirm*, in verschiedenen Winkeln geöffnet bleiben. Im Scharnier sind auch Technologien von Samsung* integriert, die vor Staub und Schmutz schützen.

Bei der Bedienung gibt es dagegen wenig Neues. Das Z Flip setzt auf Android* 10 in Verbindung mit der ONE Ui 2.0 Oberfläche und daher sollten Nutzer kaum Probleme haben, wenn sie bereits einmal mit Android* gearbeitet haben.

Galaxy Z Flip – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Samsung bietet selbst kein Handbuch auf Papier für die Modelle an, aber alle in Deutschland verfügbaren Geräte bekommt eine PDF Anleitung*, die man kostenlos bei Samsung herunter laden kann. Leider ist dieser aber noch nicht für das Galaxy Z Flip verfügbar. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald das Handbuch in Deutsch verfügbar ist.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android* besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android* arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android* Betriebssystem:

Video: Galaxy Z Flip im ersten Eindruck