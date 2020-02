Handys mit 16GB RAM voraus – Samsung* startet die Massenproduktion von 16GB LPDD5 RAM Chips – Bei vielen Topmodelle unter den Handys und Smartphones* sind mittlerweile 12GB RAM verfügbar. Das ist derzeit auch die Obergrenze, weil einfach größere Bausteine noch nicht zur Verfügung stehen. Das wird sich aber nun ändern, denn Samsung* hat angekündigt, dass die Großserien-Produktion für 16GB RAM Bausteine gestartet wurde.

Die Chips bieten dabei nicht nur mehr Speicher, sondern auch höhere Geschwindigkeiten. Samsung* selbst schreibt von 5,500 megabits per second (Mb/s), mit der Daten in den RAM geladen und gelesen werden können. Damit wird auch die Verarbeitung von großen Datenmengen (beispielsweise über 5GB) möglich.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

“Samsung has been committed to bringing memory technologies to the cutting edge in allowing consumers to enjoy amazing experiences through their mobile devices. We are excited to stay true to that commitment with our new, top-of-the-line mobile solution for global device manufacturers,” said Cheol Choi, senior vice president of memory sales & marketing, Samsung Electronics. “With the introduction of a new product lineup based on our next-generation process technology later this year, Samsung will be able to fully address future memory demands from global customers.”

Samsung will die Chips für “next-generation premium smartphones*” einsetzen. Für welche eigenen Modelle dies geplant ist, wurde aber nicht mitgeteilt. Man könnte aber vom zeitliche Horizont her auf das Galaxy Note 20 in diesem Jahr tippen, das für den Herbst erwartet wird. Eventuell beliefert das Unternehmen auch andere Hersteller mit dieser Technik, so dass die Geräte von Huawei*, Sony oder vielleicht auch LG auf diese Technik setzen werden. Mehr Details dazu wird es wohl in den kommenden Wochen geben.