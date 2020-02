Huawei* P30 New Edition lite mit kostenlosen Huawei* Band für 14.99 Euro – Logitel hat das Huawei* P30 lite New Edition mit einem Klarmobil Tarif und einem kostenlosen Huawei Band Pro 4 zusammen gestellt. Dennoch kostet das neue Modell nur 14.99 Euro monatlich inklusive dem Vertrag:

Huawei P30 lite New Edition für 99 € + Huawei Band 4 Pro + Klarmobil Allnet Flat (4 GB mit 21,6 Mbit/s) für 14,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 379,75 € (inkl. 19,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 103,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 483,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 20,16 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 328,68 € für’s Smartphone* und 79 € für die Uhr) => 3,17 € monatlich

UPDATE: Mittlerweile gibt es den Deal auch bei Sparhandy mit etwas mehr Datenvolumen, allerdings nur mit dem normalen Huawei P30 lite:

Huawei P30 lite für 4,95 € + Huawei Band 4 Pro + otelo* Allnet-Flat Go (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 14,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 399,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 404,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 16,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 202 € für‘s Smartphone* und 73,88 € für die Uhr) => 5,37 € monatlich

Bereits abgelaufene Deals

Huawei P30 lite mit 7GB Allnet Flat bei Maxxim für 16.99 Euro monatlich

Die Drillisch Discounter sind in der Vorweihnachtszeit besonders durch sehr günstige Datenvolumen aufgefallen und nun gibt es auch Angebote mit passender Hardware dazu. Bei der Marke Maxxim bietet das Unternehmen aktuell das Huawei P30 lite inklusive einer 7GB Allnet Flat für nur 16.99 Euro pro Monat an. Bei anderen Anbieter zahlt man allein für so eine Allnet Flat mehr. In den ersten 12 Monaten zahlt man dabei sogar nur 15.99 Euro, danach 17.99 Euro pro Monat. Rechnerisch liegt der Preis in der Mindestvertragslaufzeit daher bei 16.99 Euro. Der Kaufpreis liegt bei 1 Euro. Im Normalfall liegt das Huawei P30 lite derzeit ohne Vertrag bei um die 250 Euro Kaufpreis.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Mobilfunkmarke maXXim stellt das Smartphone* HUAWEI P30 lite ab sofort zu einem besonders günstigen Preis bereit. Den Bestseller von HUAWEI gibt es bei maXXim in Kombination mit einem LTE-Tarif und 5 + 2 GB Datenvolumen sowie einer Telefon- und SMS-Flat ab 15,99 EUR monatlich. Die Einmalzahlung für das Handy beträgt lediglich 1 EUR. Das HUAWEI P30 lite gilt in seiner Klasse aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnis als besonders attraktiv. maXXim stellt dem Handy aktionsweise ein monatliches Datenvolumen von 5 + 2 GB zur Seite. Darüber hinaus beinhaltet der LTE Tarif eine SMS- und Telefon-Flatrate in alle Netze. Diese Kombination ist für 15,99 EUR (ab dem 13. Monat 17,99 EUR) monatlich verfügbar. maXXim setzt mit diesem Weihnachtsspezial Angebot eine klare Preismarke im deutschen Mobilfunkmarkt.

Im Tarif enthalten ist die LTE 5000 Allnet Flat. Diese bietet 5GB Datenvolumen und als Sonderaktion gibt es dauerhaft 2GB Datenvolumen on Top mit dazu. Man bekommt als Neukunde daher 7GB monatliches Datenvolumen. Die Allnet Flat bietet dazu kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze sowie LTE Datenverbindungen. Genutzt wird dabei das 4g/LTE Netz von O2*/Telefonica und der maximal Speed* dieser Flatrate liegt bei 50MBit/s. Allerdings gibt es auch eine Datenautomatik. Das heißt es wir kostenpflichtig Datenvolumen nachgebucht, wenn man die 7GB im Monat überschreitet. Maxxim schreibt zur Erklärung dazu:

Sie haben, je nach Tarif, ein bestimmtes Inklusiv-Datenvolumen. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar. Sie werden mit Erreichen von 80 % und 100 % Ihres Inklusiv-Volumens automatisch per SMS benachrichtigt, sowie nach jeder automatischen Erweiterung.