Hübsch hässlich – das Tesla Cybertruck-iPhone für Superreiche – Die normalen iPhone Modelle sind bereits nicht unbedingt billig, aber die russische Luxusmarke Caviar hat den Geräten nochmal eine Überarbeitung spendiert und die Modelle damit für die absolute Oberklasse aufbereitet.

Dabei hat sich das Unternehmen am kantigen Design des Tesla Supertrucks orientiert und die Modelle entsprechend mit geraden Flächen und gebürstetem Metall versehen. Der neue Body besteht dabei aus Titan. Als technisch Basis fungiert ein aktuelles iPhone 11 pro oder 11 pro max – man kann sich auch die entsprechende Speichervariante aussuchen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu diesem Ansatz:

The design of the smartphone* is based on the concept of a new headline-making crossover model by Elon Musk. Caviar created a modified iPhone 11 Pro in the Tesla Cybertruck style: in the device, one can trace the deliberate geometry of lines, simplicity of forms and versatility of materials.

The titanium body of the smartphone* is protected all round from any outer mechanical impact: the back cover, sides and even the screen are hidden under metal plates. At that, the total protection of the body does not violate, but even enhances the smartphone*’s functionality: now, if you wish to use your favorite apps with comfort or have video calls, the folding titanium screen protection is transformed into a comfortable holder.

Caviar nennt die Modelle deshalb auch recht ungeniert Cyberphone und stellt die Ähnlichkeiten mit dem Cybertruck von Tesla offensiv in den Vordergrund.

Zum Preis selbst hat das Unternehmen noch keine Angaben gemacht, aber Caviar ist in dieser Hinsicht nicht sehr zimperlich. Die iPhone 11 Discovery-Serie liegt im Preisbereich von 5000 bis 99000 Dollar (kein Schreibfehler) und für die überarbeiteten Galaxy S10* Modelle werden immerhin 4900 bis 7900 Dollar aufgerufen. Man kann also davon ausgehen, dass auch die neuen iPhone 11 im Tesla Design recht teuer werden – wahrscheinlich landen die Modelle irgendwo im fünfstelligen Bereich.

Das Cybertruck iPhone im Video