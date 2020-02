LG setzt auf neue K-Modelle: K61, K51S und K41S – LG will 2020 im Bereich der Mittelklasse-Smartphones* wieder Boden gutmachen und greift mit drei neuen Modellen an. Die Namen fallen mit K61, K51S und K41S allerdings eher un-sexy aus. Bei der Technik gibt es dagegen durchaus interessante Neuerungen, so kommen alle drei neuen Modelle mit einer Vierfach-Kamera auf der Rückseite. Bei K61 gibt es sogar einen 48MP Sensor als Hauptsensor. Der Akku bietet bei allen Modellen 4.000mAh – 5G Verbindungen stehen leider nicht zur Verfügung.

Beim Design setzt das Unternehmen bei K51 und K61 auf eine Öffnung im Display, in der die Frontkamera untergerbacht wird. Das K41 bietet ein Notch Design. Die Rückseite wird bei allen Modelle durch den großen, quer angebrachten Kamerabereich dominiert, dazu gibt es dort den Fingerabdruck-Sensor. Das bedeutet auch, dass dieser nicht im Display untergebracht ist. Insgesamt wirken die Modelle aber durchaus schick und auf dem aktuellen Stand des Designs.

Leider hat LG bisher noch keine Preise veröffentlicht. Es bleibt also noch offen, wie viel man für ein Gerät der neuen K-Serie bezahlen muss. Die Modelle sollen spätestens im April auch in Deutschland auf den Markt kommen. Dann wird auch der Preis feststehen.

Die technischen Daten der neuen Modelle

LG K61

Prozessor: 2,3 GHz Octa-Core

Display: 6,53” FHD+ FullVision Display, 19,5:9 Seitenverhältnis

Speicher: 4 GB RAM / 64 oder 128 GB ROM / microSD (erweiterbar bis zu 2 TB)

Kamera: Hauptkamera: 48 MP Standard / 8 MP Weitwinkel / 2 MP Makro-Objektiv / 5 MP mit Tiefensensor Selfie-Kamera: 16 MP

Akku: 4000 mAh

Abmessungen: 164,5 x 77,5 x 8,4 mm

Netze: LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Farben: Titan / Weiß

Weitere Leistungsmerkmale: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Taste / Google Lens / Fingerabdrucksensor / stoßsicher gemäß MIL-STD 810G

LG K51S

Prozessor: 2,3 GHz Octa-Core

Display: 6,55” HD+ FullVision Display, 20:9 Seitenverhältnis

Speicher: 3 GB RAM / 64 GB ROM / microSD (erweiterbar bis zu 2 TB)

Kamera: Hauptkamera: 32 MP Standard / 5 MP Weitwinkel / 2 MP Makro-Objektiv / 2 MP mit Tiefensensor Selfie-Kamera: 13 MP Standard

Akku: 4000 mAh

Abmessungen: 165,2 x 76,7 x 8,2 mm

Netze: LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Farben: Titan / Pink

Weitere Leistungsmerkmale: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Fingerabdrucksensor / stoßsicher gemäß MIL-STD 810

LG K41S