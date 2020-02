Motorola RAZR 2019 – Nach wie vor in Deutschland nicht verfügbar

UPDATE: Die Modelle sind mittlerweile bereits seit einigen Wochen angekündigt, auf der Webseite von Motorola gibt es aber für Deutschland nach wie vor weder die Möglichkeit, das RAZR zu bestellen noch einen Hinweis, wann es nun endlich auf den Markt kommt. Mittlerweile ist mit dem Z Flip von Samsung auch ein Konkurrenz verfügbar, der gleiche Technik bietet, aber bereits zu kaufen ist. Motorola hat sich also überohlen lassen was diesen Bereich betrifft.

Motorola RAZR 2019 – Marktstart steht kurz bevor

Das Motorola RAZR 2019 wird wohl bald offiziell auf den Markt kommen, denn das Unternehmen hat für Journalisten bereits ein Presseevent abgehalten, bei dem man die Modelle bereits vorab begutachten konnte. Einen genauen Termin für die öffentliche Vorstellung der faltbaren neuen Smartphones gibt es zwar noch nicht, aber solche Events liegen meist sehr nah am Launch der Modelle.

Dazu gibt es mittlerweile auch offizielle Bilder der Modelle aus der Zertifizierung, die bereits alle Details zum Aussehen der RAZR 2019 verraten. Man erkennt darauf sehr gut das bekannte Äußere der RAZR Modelle von vor einigen Jahren, aber auch das faltbare neue Display. Dabei setzt Motorola auf ein Notch Design mit Aussparung am oberen Ende. Das ist aber nur zu Erkennen, wenn man die Geräte aufklappt.

Update: Evan Blass hat noch weitere Bilder des neuen RAZR 2019 veröffentlicht und diese sehen schon fast nach Presserendern aus und sind qualitativ sehr gut. Man bekommt damit auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck vom Design der neuen Modelle.

Erster Leak des neuen Smartphones?

Evan Blass hat auf Twitter Bilder geteilt, dass möglicherweise das neue RAZR 2019 zeigt. Man erkennt darauf das bekannte Motorola RAZR Design, aber die Abmessungen scheinen neu zu sein und auch das Display auf der Front gab es bei den alten Modellen so nicht. Es könnte sich damit also bereits um Bilder des neuen faltbaren RAZR 2019 handeln.

Motorola RAZR 2019 soll Ende des Jahres starten

Das Motorola RAZR war eines der größten Erfolgsmodelle des Unternehmens und Motorola konnte an den Erfolg dieser Gerätegeneration lange Zeit nicht anknüpfen. Mit dem Motorola RAZR 2019 soll sich das nun ändern, das Unternehmen setzt dabei nicht nur auf ein aufklappbares Smartphone*, sondern auch auf ein faltbares Display. Man kann die Geräte aufklappen und hat dann ein normales Handy-Display. Zusammen geklappt sind die Modelle kleiner und nehmen damit in der Tasche wenige Platz weg.

An sich sollten die Motorola RAZR 2019 bereits im Sommer auf den Markt kommen. Allerdings scheint auch Motorola Probleme bei den Faltvorgängen und der Qualitätssicherung zu haben, denn bisher wurde dazu nichts veröffentlicht. Nun soll es aber endlich Ende des Jahres soweit sein.

Bei CNet schreibt man mit Verweis auf eine nicht näher bezeichnete Quelle dazu:

Motorola missed a targeted summer launch date for its first foldable phone, but the company still plans to announce its device by the end of the year, a person close to the company told CNET. It’s unclear when the device will hit store shelves, but the press and public at least will see the phone in 2019, making Motorola the latest handset maker to jump into the market for foldables. The device will follow Samsung*’s Galaxy Fold, which hit shelves in the US on Friday, and possibly Huawei*’s Mate X, which hasn’t yet gone on sale.

Allerdings sollte man auch diesen Termin mit Vorsicht nehmen, denn im Bereich der faltbaren Modelle haben sich Zeitangaben immer als sehr ungenau heraus gestellt. Daher könnte aus dem RAZR 2019 durchaus auch ein RAZR 2020 werden.

Derzeit fehlen leider noch Hinweise zu den technischen Daten und den weiteren Features der neuen Modelle.Es bleibt allerdings zu hoffen, dass Motorola die Qualitätsprobleme beim Galaxy Fold nicht kopiert und die Geräte stabiler und besser im täglichen Einsatz sind. Besonders das Scharnier ist ein Problem, dass viele Faltvorgänge das Material an dieser Stelle stark belasten. Bleibt also zu hoffen, dass Motorola beim neuen RAZR 2019 eine Lösung gefunden hat, damit umzugehen. Dazu werden die Modelle auch nicht ganz billig werden, Motorola soll als Preis für die neuen RAZR 2019 wohl 1500 Dollar verlangen – das wäre dann ein neues Topmodell und es bleibt abzuwarten, was man außer dem Konzept sonst noch für das Geld bekommt.