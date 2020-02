Samsung Galaxy S10 mit 13GB Vodafone Flatrate ab 36.99 Euro

Samsung* Galaxy S10* mit 13GB VodafoneFlatrate ab 36.99 Euro – Sparhandy hat eine neue Sonderaktion gestartet und bietet das Galaxy S10* mit einer Allnet Flat und richtig viel Datenvolumen an. Grundlage dafür ist ein Vodafone* Smart L+ Tarif mit satten 13GB Volumen und LTE max Zugang im Mobilfunk-Netz von Vodafone*:

Samsung* Galaxy S10* (128 GB) für 4,95 € + Vodafone* Smart L+ Classic (13 GB mit 500 Mbit/s) für 36,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 927,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 932,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet der idealo-Preis: 569,41 € für’s Smartphone*) => 15,14 € monatlich

Bereits abgelaufene Aktionen

O2* hat mit den aktuellen Topmodellen von Apple* und Samsung* eine Sonderaktion gestartet und bietet sowohl das Galaxy S10e als auch die iPhone XS und XS max besonders günstig an. Man bekommt die Samsung Smartphones dabei in Verbindung mit einer 10GB Allnet Flat ab 29.99 Euro Grundgebühr im Monat und auf Wunsch kann man auch die 20GB Variante bekommen, dann steigt der monatliche Preis allerdings aus 34.99 Euro im Monat an.

Samsung Galaxy S10e (128 GB) für 49 € Zuzahlung + o2* Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 29,99 € mtl. (zzgl. 39,99 € Anschlusspreis)

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 €

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 813,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 33,91 € mtl.

Effektivpreis (525 € idealo-Preis fürs Smartphone* eingerechnet) => 12,03 € mtl.

Bei den O2* Free M Tarifen, die in diesem Deal enthalten sind, bekommt man das Datenvolumen mit LTEmax. Man surft also immer mit der maximalen Geschwindigkeit*, die derzeit im O2 Netz zu haben ist. Im Maximum sind das aktuell bis zu 225MBit/s und dazu gibt es natürlich kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze.

Die Apple Deals bei O2

Die O2 Deals zum iPhone XS und XS max sind vergleichbar aufgebaut, allerdings ist die monatliche Grundgebühr höher da auch die Geräte deutlich teurer sind. Man bekommt das Galaxy S10e derzeit für etwas mehr als 500 Euro ohne Vertrag, beim iPhone XS muss man nach wie vor mehr als 1000 Euro ohne Vertrag bezahlen. Dieser Unterschied schlägt sich dann natürlich auch in der Grundgebühr nieder. Prinzipiell bekommt man aber die gleichen Leistungen: es gibt auch 10GB monatliches Datenvolumen mit LTE max und kostenlose Gesrpäche und SMS

Apple* iPhone XS (64 GB) für 25 € Zuzahlung + o2 Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 52,49 € mtl. (zzgl. 39,99 € Anschlusspreis)

Tarifkosten über 24 Monate: 1299,75 € (

Hardwarekosten (einmalig): 29,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1329,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 55,41 € mtl.

Effektivpreis (999 € idealo-Preis fürs Smartphone* eingerechnet) => 13,78 € mtl.

Apple* iPhone XS Max (64 GB) für 25 € Zuzahlung + o2 Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 52,49 € mtl. (zzgl. 39,99 € Anschlusspreis)

Tarifkosten über 24 Monate: 1359,75 € (

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1413,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 58,91 € mtl.

Effektivpreis (1098,99 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 13,11 € mtl.

Bei allen 3 Angeboten gibt es natürlich auch die Weitersurf-Garantie von O2. Wer die 10GB monatliches Datenvolumen verbraucht hat, wird zwar gedrosselt, aber die Drosselung senkt die Geschwindigkeiten nur auf 1MBit/s (LTE ist mittlerweile weiterhin möglich). Damit kann man recht solide weiter surfen.