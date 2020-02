OnePlus 8 – Punch-Hole Design und 64MP Hauptkamera – Auf Snapchat wurden neue Details zum ONnePlus 8 Pro in der 5G Version geleakt und man sieht zum ersten Mal auch einen Hinweis auf die Vorderseite. Die Popup Kamera scheint durch eine Öffnung im Display ersetzt worden zu sein. Dazu geht der Leaks von einer dreifachen Hauptkamera mit 64MP Hauptsensor aus.

OnePlus 8 – kommt die nächste Version ohne Popup-Kamera?

OnLeaks hat für Cashkaro erste Render-Bilder zum OnePlus 8 konzipiert. Diese Entwürfe sind keine offiziellen Leaks, sondern Konzeptionen anhand der bereits bekannten Informationen. Daher wird das endgültige Modell wohl noch deutlich davon abweichen. Allerdings ist interessant, dass OnLeaks davon ausgeht, dass OnePlus die Popup-Kamera beim 8er Modell wieder entfernen wird. Stattdessen setzt man wohl auf ein Display mit Öffnung wie beispielsweise beim Galaxy S10*.

Bei Cashkaro schreibt man dazu:

As it can be seen in the exclusive leaked images, OnePlus 8 will feature an all-new punch-hole display unlike any other previous generation devices from its stable that either has a medium-sized or water-drop notch. OnePlus 8 will also feature a triple rear-camera set up that is one of the features which is akin to its previous generation devices.

Das Kamera-Setup wirkt dagegen etwas überholt. Mittlerweile gibt es Modelle mit 4facher Kamera auf dem Markt und es ist zu erwarten, dass auch OnePlus in den nächsten Jahren diesen Trend mitgehen wird. Daher scheint es unwahrscheinlich, dass auch das kommende OnePlus 8 wieder mit nur 3 Objektiven kommen wird.

Ansonsten scheinen sich die Entwürfe nicht wesentlich von den 7er Versionen aus 2019 zu unterscheiden. Das mag aber auch daran liegen, dass es derzeit noch kaum Informationen zur Version aus 2020 gibt. Daher kann auch bei den Entwürfen noch nicht sehr viel Neues eingearbeitet werden.