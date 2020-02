Samsung* Galaxy A71 5G könnte das billigste 5G Modell bei Samsung* werden – Samsung* will in 2020 die 5G Modellpalette deutlich ausbauen. Bisher sind daher die Galaxy S20 Modelle mit 5G auf den Markt gekommen, aber diese Geräte sind Flaggschiffe und deswegen natürlich relativ teuer. Die billigste Variante ist derzeit das Galaxy A90 mit 5G Anbindung, aber Samsung hat immer noch Probleme, dies in den Telekom*- und Vodafone* Netzen anzubieten.

Es sieht aber so aus, als plane Samsung 5G auch für die gehobenere Mittelklasse, denn es gibt Zertifizierungen bei verschiedenen Stellen für ein Samsung Galaxy A71 5G Gerät. Das normale Galaxy A71 ist in Deutschland bereits zu haben und in der nächsten Zeit könnte dieses Gerät nun eine 5G Version bekommen.

Bei mySmartPrice schreibt man im Original dazu:

Samsung recently launched the Samsung Galaxy A71 smartphone* in India. The device is kept at an asking price of Rs 29,999. It is already being speculated that the company is working on the 5G model of the Samsung Galaxy A71. A little while ago, the device with the model number Samsung SM-A7160 was spotted on the Wi-Fi Alliance certification website, which solidified the possibility of the device launching soon. The device has now been spotted on the Bluetooth SIG certification website, which confirms its moniker as well.

Aktuell bekommt man das normale Samsung Galaxy A71 zu einem Preis von 469 Euro. Rechnet man etwa 100 Euro noch dau für die 5G Anbindung (das ist der Aufpreis aus der S20 Serie), könnten die Modelle ab 569 Euro mit 5G zu haben sein. Das ist zwar immer noch kein wirklich billiges Smartphone*, liegt aber zumindest preislich mehrere hundert Euro unter den S20 Modellen und auch unter dem Preis für das Galaxy A90. Samsung würde also mit dem A71 5G keine Preissprung nach unten machen, aber sich langsam auch in die Bereiche der Mittelklasse vortasten.