Samsung* Galaxy Fold mit Android* 10 auf Geekbench – Update soll im April kommen – Samsung* hat bereits einige Smartphones mit dem neuen Android* 10 ausgestattet (beispielsweise haben die S10 Android 10 bekommen und auch das Note 10 ist mit Android 10 zu haben). Beim Fold sollte es an sich noch etwas dauern, nun sind aber die ersten Modelle mit Android* 10 im Geekbench Leistungstest aufgetaucht. Samsung* liegt also gut im Zeitplan für das Android 10 Update beim aktuellen Flaggschiff:

Bei mysmartprice schreibt man dazu:

That changes today, as we have spotted the Galaxy Fold on Geekbench running the Android 10 OS, which confirms that Samsung has developed Google’s latest operating system for its most premium smartphone*. Usually, brands benchmark a smartphone* with a new version of Android OS when the new firmware is in the final stages of development. So, considering that the development is almost complete, you can expect Samsung to roll out the Android 10 OS to the Galaxy Fold anytime soon.

Der Update Fahrplan von Samsung wurde bereits im letzten Jahr veröffentlicht und daher wissen wir, dass die Modelle im April regulär auf Android 10 aufgerüstet werden sollen. Die Arbeiten an der neuen Version scheinen aber schon begonnen zu haben, wie der Test zeigt.

Welche neue Funktionen bringt Android 10?